C’était l’un des gros duels de la nuit et ce fut le seul à ne pas décevoir. La rencontre entre Rockets et Wolves a été serrée du début à la fin (ou presque), mais grâce à un excellent Jalen Green, les Fusées ont su faire la différence pour finir par s’imposer 121 à 115.

C’est sans Rudy Gobert que les Wolves se déplaçaient à Houston. Une absence défensive qui se fait rapidement ressentir puisque les Loups vont encaisser 48 points dans le seul premier quart-temps. Un record cette saison pour H-Town.

Amen to Jabari closes out the highest-scoring quarter of the season for the Rockets 🚀

They’ve got 48 PTS through 1Q on ESPN! pic.twitter.com/3u9OConinI

— NBA (@NBA) February 22, 2025

On aurait pu craindre un envol assez rapide des Fusées, mais les Loups vont se refaire derrière un Anthony Edwards qui monte en puissance au fur et à mesure des minutes. Dans son sillage, les Wolves remontent leurs 14 points de retard pour être menés que d’un seul petit point à la mi-temps.

Anthony Edwards compte déjà 25 points à 8/15 au tir au moment de rejoindre les vestiaires.

Une fin de première période marquée par une dernière action qui a bien failli rentrer dans le top 10 des meilleures actions de l’année, mais malheureusement, ce panier à la presque dernière seconde n’a pas été validée.

pic.twitter.com/8awgD4YvYh

— HHTVids (@HHTVids) February 22, 2025

À la reprise, le franchise player de Minnesota continue de démolir la défense de Houston sauf qu’il se trouve un sacré client pour répondre à toutes ses offensives : Jalen Green.

À chaque fois que Minny tente de faire un écart, le pétard ambulant des Rockets est là pour répondre et pour permettre aux Fusées de rester au contact.

Ce duel entre Jalen Green et Anthony Edwards permet d’avoir une rencontre assez serrée où l’avantage va changer de camp plus de 20 fois. Pourtant, les Wolves ont largement eu les occasions de creuser l’écart dans cette rencontre parce qu’on ne peut pas dire que la défense de Houston ait été particulièrement grandiose ce soir, mais les shoots ouverts de Nickeil Alexander-Walker notamment n’ont pas fait mouche.

De l’autre côté, c’est Jalen Green, lui-même qui vient mettre le couvercle sur cette rencontre et Houston s’impose 121-115. Le numéro 4 de H-Town finit à 35 points (12/24 au tir, 5/11 de loin), 5 rebonds et 4 passes.

Jalen Green helped the Rockets take flight!

🚀 35 PTS

🚀 5 REB

🚀 4 AST

🚀 2 STL

🚀 5 3PM

Houston remains in the top 4 out West 🔥 pic.twitter.com/7oAZjdBYMe

— NBA (@NBA) February 22, 2025