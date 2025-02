Les highlights de Kyrie Irving (35 points) face aux Pelicans

Avec 35 points et de gros paniers en fin de match, Kyrie Irving a montré la voie aux Mavs pour l’emporter face aux Pelicans cette nuit à l’American Airlines Center.

Avec Anthony Davis encore blessé, Kyrie Irving se doit d’assumer encore plus de leadership à la tête des Mavs mais Uncle Drew continue de rayonner au Texas. Le meneur All-Star a livré un match complet cette nuit face à New Orleans. 35 points, 4 passes, 11/22 au shoot et 5/12 de loin.

Dans une rencontre à suspense, avec une équipe de NOLA qui s’est accrochée jusqu’au bout derrière le chantier de Zion Williamson (29 points, 7 rebonds en 27 minutes), Kyrie Irving a su prendre ses responsabilités, montant en puissance au fil du match avec 21 points de ses 35 points au retour des vestiaires. Il s’est aussi montré dans le money time avec plusieurs paniers importants et surtout un superbe dagger pour mettre fin à tout suspense dans cette rencontre.

Depuis le transfert surprise de Luka Doncic, Kyrie Irving a su parfaitement répondre aux attentes avec 29 points de moyenne sur les six derniers matchs, pour 5 victoires des Mavs. Avec le retour en tenue des intérieurs d’ici deux semaines, Dallas aura de nouveau de quoi faire peur à du monde à l’Ouest.

