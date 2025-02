Anthony Davis réévalué dans deux semaines

Après s’être blessé lors de son premier match sous le maillot des Mavericks, Anthony Davis réalise de bon progrès et repassera devant le médecin dans deux semaines, selon la franchise. Il souffre d’une élongation à l’adducteur gauche.

Anthony Davis de retour au mois de mars ? C’est l’objectif, ce serait à la fois super et très bienvenu pour des Mavericks à la lutte pour les Playoffs. La recrue hivernale majeure de Dallas n’a pas pu montrer vraiment son talent sur la durée, s’étant blessé après une mi-temps (qui a d’ailleurs été monstrueuse).

Anthony Davis injury update:

Anthony Davis, who suffered a left adductor strain on Feb. 8 against Houston, is making good progress.

Davis will be re-evaluated in two weeks. Get well soon, AD 🙏 #MFFL pic.twitter.com/SZS46zOlZ8

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 20, 2025

Depuis ? Retour à l’infirmerie, travail avec le staff médical en vue d’une amélioration de la situation. Et les Mavericks sont heureux de pouvoir annoncer ce soir que le cap est le bon pour que le public jouisse enfin de son nouvel élément star. Mise à jour dans deux semaines, on sera là !

Source : Mavericks