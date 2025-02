Après un petit match la nuit dernière, on peut dire qu’on est de retour dans le grand bain ce soir avec neuf rencontres au menu donc voici un petit tour d’horizon de ce qu’il ne faudra pas rater cette nuit en NBA.

Le programme NBA de ce soir

1h : Philadelphia 76ers – Boston Celtics

1h : Indiana Pacers – Memphis Grizzlies

1h30 : New York Knicks – Chicago Bulls

1h30 : Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers

1h30 : Atlanta Hawks – Orlando Magic

2h : Milwaukee Bucks – Los Angeles Clippers

3h : Denver Nuggets – Charlotte Hornets

3h30 : San Antonio Spurs – Phoenix Suns

4h : Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers

Joel Embiid vs Jayson Tatum

Voici un duel qui avait de quoi faire saliver en début de saison, mais depuis les 76ers ont entrepris une saison dramatique et plus grand monde n’est attiré par un de leurs matchs.

Cependant, un duel entre Jayson Tatum et Joel Embiid, cela devrait faire quelques étincelles. C’est pour cela qu’on sera devant notre League Pass à 1h du matin.

Et puis, dans le pire des cas, Paul George sera encore une fois dramatique et ça, ça amuse toujours la galerie.

La passe de 9 pour Denver ?

Les Nuggets ont fini la première partie de saison à fond les ballons. Huit victoires consécutives derrière un Nikola Jokic toujours injouable et supporting cast qui retrouve (enfin) des couleurs. Pour entamer cette seconde moitié d’exercice, place aux Hornets. Un match a priori abordable sauf si les Frelons décident de jouer les trouble-fêtes comme ils l’ont fait hier soir face aux Lakers.

Donc, au cas où, soyez présents à 3h du matin

Les Suns prêts à se relancer ?

On ne peut pas dire que les dernières semaines de Phoenix ont été un long fleuve tranquille. Entre trade deadline ratée, un Kevin Durant mentionné dans beaucoup de rumeurs et une série de trois défaites consécutives avant le All-Star Break, les Cactus ne voyaient pas la vie en rose.

Maintenant, qu’on entre dans la dernière partie de saison, Phoenix espère bien se remettre sur le droit chemin et pourquoi pas commencer avec un succès face aux Spurs ? En plus, Victor Wembanyama est malade et pourrait bien être absent. Une raison de plus pour renouer avec le succès. Donc rendez-vous à 3h30 du matin.