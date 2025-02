Victor Wembanyama hors course pour les trophées de fin de saison (DPOY, All-NBA)

Désormais out jusqu’à la fin de saison régulière, Victor Wembanyama laisse un trou dans la course aux trophées de fin de saison, auquel il ne pourra pas prétendre à cause d’un nombre insuffisant de matchs joués. De quoi placer d’autres têtes chez les favoris, notamment Jaren Jackson Jr pour le titre de Défenseur de l’Année.

Victor Wembanyama aurait sans doute eu l’opportunité, s’il avait terminé normalement la saison, de récupérer plusieurs distinctions individuelles de premier plan dans une carrière NBA. En tête, le trophée de Défenseur de l’Année, qui lui a échappé en année rookie au profit de Rudy Gobert, son compatriote jouant chez les Wolves. Cette saison il semblait assez clair que son nom était celui privilégié dans la course, loin devant ses concurrents.

Because of the season ending injury, Victor Wembanyama will not be eligible for postseason honors.

Wembanyama was a leading candidate for Defensive Player of the Year honors.

Dans le même esprit, il aurait pu prétendre à une All-Defensive First Team, sa deuxième en carrière, et peut-être même une All-NBA Team, dans le deuxième ou troisième cinq. Il faudra attendre l’année prochaine, peut-être pour une All-NBA First Team d’entrée, qui sait.

Jaren Jackson Jr. nouveau (grand) favori pour le DPOY

Chez les bookmakers, l’annonce de la fin de saison de Wemby n’a pas mis longtemps à être enregistrée dans les cotes. Jaren Jackson Jr. est propulsé clair favori, loin devant Evan Mobley et carrément à des années lumières de Luguentz Dort.

Quelques minutes à peine après la news concernant le forfait de Wemby, Jaren Jackson Jr. est propulsé favori pour remporter le DPOY… https://t.co/lOOcZCiKZV

