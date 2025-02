Victor Wembanyama souffre d’une thrombose : quels sont les précédents en NBA ?

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe ce jeudi soir : Victor Wembanyama est forfait pour le reste de la saison à cause d’une thrombose veineuse, et des questions se posent logiquement sur son avenir. Pour essayer d’y répondre, zoom sur des joueurs qui ont connu un problème de santé similaire, notamment Brandon Ingram.

On n’est pas médecin, et chaque cas est évidemment différent. Mais la situation vécue par Ingram il y a six ans lorsqu’il était encore aux Lakers offre des éléments de comparaison assez concrets.

Brandon Ingram – Caillot de sang dans l’épaule : l’analyse du Docteur Q

Comme Wemby, Ingram avait été victime d’une thrombose veineuse (un caillot sanguin pour le dire autrement) à l’épaule. Cela avait obligé BI à déclarer forfait pour le reste de la saison (19 matchs ratés en tout). Ingram avait néanmoins pu reprendre dès le début de la saison suivante, après son transfert des Lakers aux Pelicans. Et depuis, ce problème n’est pas revenu chez Ingram. Un signe forcément positif pour Victor.

Si chaque cas est différent, le cas Ingram serait une bonne comparaison car il avait aussi été diagnostiqué d’une thrombose veineuse à l’épaule en 2018-19.

Il avait manqué les 19 derniers matchs cette saison-là, avant de revenir dès le début de la saison suivante. https://t.co/dKT6ZqgHzl

Les Spurs ont montré de l’optimisme concernant un “rétablissement complet” de Victor Wembanyama. Ce problème de thrombose veineuse serait “isolé” et délimité au niveau de l’épaule, ce qui peut laisser penser à un retour dès le début de la saison prochaine comme pour Ingram.

Néanmoins, comme l’indique le journaliste Brian Windhorst (ESPN) qui a lui-même connu un problème de caillot sanguin il y a quelques années, on part sur six mois d’inactivité (en tout cas pas de sport collectif avec contact) et un traitement à base d’anticoagulants. Cela nous emmène jusqu’à fin août, à un peu plus d’un mois du début des camps d’entraînement. Pour retrouver la compétition, Victor Wembanyama devra aussi recevoir l’autorisation du NBA’s Fitness Panel.

Il y aura donc plusieurs étapes à franchir pour Wemby avant d’espérer retrouver les parquets et le niveau qui était le sien cette année.

Re: Victor Wembanyama

Two NBA players have had upper extremity DVT’s

Brandon Ingram (2019): missed rest of season and recovered to play next year

Ausar Thompson (2024) Had season ending blood clot but returned this year

This is not the end for Victor but will need to be… pic.twitter.com/izj4YYKXGm

Outre Ingram, d’autres basketteurs NBA ont dû affronter un problème de caillot sanguin récemment. On pense au jeune joueur des Pistons Ausar Thompson l’année dernière, qui a pu reprendre la compétition fin novembre 2024 après quasiment huit mois sur la touche. Le pivot des Lakers Christian Koloko est un autre cas : un caillot sanguin a été détecté chez lui en janvier 2024 mais il a pu retrouver les parquets cette saison.

On se souvient également de l’exemple Chris Bosh. Exemple au dénouement moins heureux puisqu’il a dû mettre un terme à sa carrière, après la détection d’un caillot sanguin au mollet qui était allé jusque dans les poumons. Un arrêt obligatoire pour l’ancienne star du Heat qui aurait mis sa vie en danger en continuant à jouer…

