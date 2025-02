Chris Paul : “C’est dur, car on sait ce que Victor Wembanyama représente pour nous”

Juste après l’annonce de la fin de saison de Victor Wembanyama, Chris Paul a réagi au micro des nombreux journalistes présents à l’entraînement des Spurs. Pour le meneur de l’équipe, la perte de Wemby est hautement préjudiciable sur le plan sportif, mais aussi et surtout dans l’aspect humain.

Victor Wembanyama n’est pas un joueur NBA comme les autres. Par son jeu, et ça se voit très vite même si l’on ne connaît pas forcément le basket sur le bout des doigts. En revanche, il faut se documenter un peu plus pour savoir quel genre de personne le Français est. Loin des soirées, proche des livres, du jeu d’échec. Un tempérament très posé qui donne un peu le ton dans le vestiaire des Spurs. Et selon Chris Paul, interrogé à la sortie de l’entraînement des Spurs, c’est bien cela qui risque de manquer.

“C’est dur. Je pense que c’est surtout difficile parce qu’on sait ce qu’il représente pour notre équipe, et ce qu’il représente pour le jeu et à quel point il aime jouer. Et croyez-moi, vous ne pouvez pas remplacer Vic. Je ne peux pas me tenir sur les épaules d’un gars et bloquer tous les tirs qui arrivent au cercle. Outre son talent de basketteur, son charisme et ce qu’il apporte dans le vestiaire sont, je pense, ce qui nous manquera le plus.” – Chris Paul

Un leader qui fait dans la sobriété, dans le repos et la gestion de soi-même. Quand le meilleur joueur d’un groupe agit ainsi, il influence implicitement le reste du groupe. Sans lui, les Spurs vont devoir de trouver de nouveaux repères dans le jeu mais surtout dans l’esprit. Même si, étant donné la manière dont on connaît le joueur, il ne sera jamais loin du terrain.

