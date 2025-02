Alors qu’il a été – malgré lui – un acteur majeur de la dernière trade deadline, Kevin Durant a répété qu’il n’avait pas demandé un trade en février dernier, mais il sait très bien que le front office pourrait faire le choix de l’envoyer ailleurs et ce, dès l’été prochain.

Les Warriors auraient été bien chaud de mettre la main sur Kevin Durant à la trade deadline, mais les choses ne se sont pas faites parce que KD n’aurait pas voulu partir en direction de San Francisco.

Il n’en fallait pas plus pour agiter la toile et créer une rumeur selon laquelle le Slim Reaper ne voudrait plus remettre un pied dans la Baie.

Des rumeurs visiblement infondées que l’ailier des Suns a démenti lui-même lors d’un entretien accordé à Malika Andrews d’ESPN :

“Je ne voulais tout simplement pas d’un transfert au milieu de la saison. Cela n’a rien à voir avec mon passage aux Warriors ou parce que je n’aimais pas Draymond Green. Au final, je ne voulais juste pas bouger. Je voulais rester à Phoenix et voir ce qu’on pouvait faire pour le reste de la saison. Donc je suis content d’être resté ici.” – Kevin Durant

KD ne serait donc pas opposé à un retour du côté de San Francisco. Une porte entrouverte qui pourrait, peut-être, mettre un peu de baume au cœur aux fans des Warriors. En effet, les Suns pourraient faire le choix de se séparer de Kevin Durant lors de la prochaine intersaison.

Durant ce même entretien, le double champion NBA a répété qu’il n’avait pas demandé un transfert et qu’une telle décision dépendait avant tout du front office.

“Posez la question au front office [concernant un trade éventuel]. Moi, je n’ai jamais demandé à être transféré de Phoenix, mais bien sûr quand vous investissez autant dans une équipe et qu’elle ne répond pas aux attentes, quelqu’un doit partir. De mon côté, je continuerais à donner le meilleur chaque soir.”

L’avenir de Kevin Durant pourrait donc ne plus s’écrire chez les Cactus. La fin de saison des Suns sera donc à suivre attentivement parce qu’elle pourrait décider de pas mal de choses dans le paysage de la NBA.

Source texte : ESPN