NBA : les 10 grandes questions de la deuxième partie de saison

Après plusieurs jours de repos et le All-Star Break dans le rétro, c’est quasiment l’heure de la reprise en NBA. La deuxième partie de saison reprend officiellement ce soir, avec son lot de questions et d’intrigues. Luka Doncic et les Lakers, la Course au MVP, les Spurs de Wemby… voici ce qu’il faudra suivre absolument lors des semaines à venir.

Comment évolueront les Lakers version Luka Doncic ?

C’est sans doute le thème le plus passionnant de la deuxième partie de saison. L’arrivée improbable de Luka Doncic aux Lakers début février a provoqué un véritable tremblement de terre en NBA, et on a hâte de voir comment ça va se traduire sur les parquets. La condition physique de Doncic, la relation Luka – LeBron, les interrogations concernant la défense et le secteur intérieur des Lakers… voilà autant de thèmes qui devraient rythmer les prochaines semaines du côté de Los Angeles. Pour rappel, les Lakers sont dans le Top 5 de l’Ouest à l’heure de ces lignes.

LUKA DONCIC FULL COURT PASS TO LEBRON JAMES pic.twitter.com/ILwA2p0cmp

— Lakers Empire (@LakersEmpire) February 11, 2025

Les Spurs de Victor Wembanyama et De’Aaron Fox peuvent-ils se qualifier au play-in tournament ?

Les Spurs ont réalisé l’un des gros coups de la trade deadline NBA avec le recrutement de l’ancien All-Star De’Aaron Fox, qui devient immédiatement le nouveau lieutenant de Victor Wembanyama. Mais est-ce que ça suffira pour permettre à San Antonio de se frayer un chemin vers le play-in tournament ? Pour l’instant, les Spurs tâtonnent (3 défaites en 5 matchs avec Fox), eux qui cherchent encore la bonne formule au niveau des rotations (Stephon Castle est passé remplaçant, Fox est aligné avec Chris Paul). Avec 3,5 matchs de retard sur le 10e (Golden State), San Antonio risque d’être un peu court mais une grosse deuxième partie de saison de Victor pourrait changer la donne.

Les Warriors “new look”, équipe la plus intrigante de l’Ouest ?

“Nous allons gagner le titre.” Lors du All-Star Weekend NBA à San Francisco, Draymond Green a ouvert sa grande bouche pour garantir une nouvelle bague pour les Warriors. L’effet Jimmy Butler sans aucun doute, ce dernier étant considéré comme un “franchise changer” par Green. Sans partir dans les extrêmes de Draymond, il est clair que les Warriors font partie des équipes les plus intrigantes et potentiellement dangereuses de l’Ouest. L’arrivée de Butler a donné un coup de boost à Golden State, ainsi que le soutien nécessaire à Stephen Curry pour enlever de la pression à ce dernier. Draymond Green l’a dit : les Dubs (10e de l’Ouest) vont avoir une mentalité de Playoffs lors de la deuxième partie de saison. Jusqu’où peuvent-ils monter ?

“We are going to win the championship” 👀

– Draymond Green pic.twitter.com/LgJLyEbBQI

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2025

Jusqu’où peuvent tomber les Phoenix Suns ?

En sortie de All-Star Break, les Suns sont à des années-lumière de leurs objectifs. Ils sont 11e de l’Ouest avec un bilan négatif (26 victoires – 28 défaites) et l’ambiance semble bien claquée à Phoenix après les nombreuses rumeurs de la trade deadline. Alors qu’on se pose plus de questions sur l’avenir de Kevin Durant que sur les chances des Cactus de faire un run lors de la deuxième partie de saison, tous les signes pointent vers une fin de campagne assez désastreuse dans l’Arizona.

Jokic ou SGA pour le titre de MVP ?

La Course au MVP est chaque année l’un des sujets les plus passionnants de la saison NBA. Ce sera d’autant plus le cas lors des semaines à venir sachant qu’on est devant un duel all-time entre Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander. Le premier réalise une saison individuelle historique et les Nuggets montent très sérieusement en puissance, tandis que le second enchaîne les performances XXL au sein d’une équipe du Thunder qui domine outrageusement la Conférence Ouest. Un quatrième titre de MVP pour le Joker ou un premier pour SGA ? La deuxième partie de saison répondra à cette question.

MVP front runners to start the month:

Jokic — Shai —

31.0 PPG 37.7 PPG

11.7 RPG 5.7 RPG

12.3 APG 6.7 APG pic.twitter.com/BAatlKLcS3

— StatMuse (@statmuse) February 6, 2025

Les Mavericks (sans Luka et avec beaucoup de blessés) peuvent-ils survivre ?

Ce n’est pas facile d’être un supporter des Mavs de nos jours. En plus du transfert de Luka Doncic qui a évidemment bouleversé toute la fanbase de Dallas, cette dernière a aussi vu Anthony Davis se blesser dès son premier match dans le Texas. Ensuite, c’est Daniel Gafford qui s’est fait mal au genou, et qui a rejoint Dereck Lively II à l’infirmerie. En résumé : les Mavs n’ont plus Doncic et n’ont plus d’intérieurs. Dans ce contexte hyper compliqué, la bande de Kyrie Irving continue de se battre pour arracher des victoires et rester dans le Top 8 de l’Ouest. Mais peuvent-ils résister jusqu’au retour attendu d’AD en mars ?

Qui pour compléter le Top 6 à l’Ouest ?

Comme chaque année, la course aux Playoffs à l’Ouest sera passionnante jusqu’au bout. En dehors du Thunder, assuré d’être premier, tout reste à jouer. Les Grizzlies et les Nuggets sont bien partis pour compléter le podium mais derrière c’est la guerre : les Rockets, les Lakers, les Clippers, les Wolves et les Mavs se tiennent en 4,5 matchs seulement. Puis il ne faut pas oublier les Kings (avec Zach LaVine) et surtout les Warriors, qui voudront faire un run lors de la deuxième partie de saison NBA. De quoi nous offrir une lutte acharnée pour le Top 6 et les deux premières places de play-in.

Zaccharie Risacher peut-il poursuivre sa progression chez les Hawks ?

Après les hauts et les bas du début de saison et une absence de dix jours à cause d’une blessure aux adducteurs, Zaccharie Risacher était sur une très belle dynamique avant le All-Star Break : plus de 15 points de moyenne à 55% au tir dont 46% à 3-points. De très bon augure pour la suite, surtout que les Hawks ont décidé de transférer l’ailier De’Andre Hunter à la trade deadline, ce qui devrait offrir un surplus d’opportunités à Zacch lors des prochaines semaines.

Depuis son retour, Zaccharie Risacher est à 64 points à 22/34 au tir pour 0 perte de balle en 80 minutes.

À ce rythme le ROY c’est tout droit !pic.twitter.com/32WFwVnf1t

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) February 4, 2025

En parlant de rookie et de Français, on surveillera aussi la progression d’Alexandre Sarr avec les Wizards, lui qui revient tout juste de blessure.

Cavs ou Thunder pour le meilleur bilan de la saison ?

44 victoires pour 10 défaites. C’est le bilan de Cleveland et Oklahoma City au moment du All-Star Break. Les deux meilleures équipes de la saison régulière – qui nous ont offert sans doute le match de l’année début janvier – pourraient se battre jusqu’au bout pour décrocher le meilleur bilan de la saison régulière, qui pourrait atteindre voire dépasser les 65 victoires. S’ils n’évoluent pas dans la même conférence, les Cavs (renforcés par De’Andre Hunter) et le Thunder voudront s’assurer l’avantage du terrain en cas d’opposition en Finales NBA.

Qui va maximiser ses chances de récupérer Cooper Flagg ?

Dans le bas de tableau aussi, on va surveiller ce qui se passe. Tout simplement parce qu’à la prochaine Draft, l’équipe qui gagnera la Loterie repartira avec un très gros lot nommé Cooper Flagg. Le phénomène de Duke (18 ans) confirme pour l’instant toute la hype placée en lui, ce qui pourrait pousser certaines franchises à tanker de plus en plus. Wizards, Hornets, Jazz, Pelicans, voire Nets et Raptors, ça risque de perdre beaucoup de matchs lors des semaines à venir.

Cooper Flagg has put a stranglehold on the No. 1 pick conversation, exploding in ACC play emerging as the best player in college basketball despite recently turning 18. pic.twitter.com/yvn3vmgksr

— Jonathan Givony (@DraftExpress) February 12, 2025

À surveiller aussi :