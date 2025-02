Tidjane Salaün, le passage gagnant en G League ?

Envoyé en G League par les Hornets à la mi-janvier en raison de ses difficultés à vraiment s’exprimer en NBA, Tidjane Salaün est désormais de retour dans la cour des grands avec des intentions nouvelles. Plus d’agressivité, plus d’envie… et on l’imagine, plus de plaisir. Pour nous aussi, on ne va pas se le cacher.

Tidjane Salaün n’a pas connu, sur le plan statistique, des mois de décembre et janvier faciles, en NBA. Minutes en baisse, pourcentages au tir assez moyens… et donc une décision plutôt logique de la part des Hornets de l’envoyer jouer quelques matchs en G League. Afin de regonfler le capital confiance qui était, jusqu’ici, l’une de ses forces majeures, notamment avant son départ en NBA.

Tidjane Salaün had a good game for the Greensboro Swarm yesterday, contributing to their 104-98 away win. He’s starting to look more comfortable in the G League environment.

👌 23 PTS, 6 REB, 4 3PM pic.twitter.com/V3VbNuX22B

— /r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) January 30, 2025

Dans l’antichambre de la ligue, le jeune tricolore s’est exprimé d’une manière que l’on avait – il faut le reconnaître – pas vu depuis un certain temps. Avec un gros point fort : en 4 matchs joués, ce ne sont pas moins de 33,4 minutes de moyenne pour l’ex-Choletais. Les statistiques ? 13,4 points à 39,3% au tir, 7,8 rebonds, 1,5 passe, 1,3 interception.

Reggie Perry 🤝 Tidjane Salaün!

The @greensboroswarm duo is dominating in the first-half as they have combined for 23 points on ESPN+. pic.twitter.com/EGDphnozA6

— NBA G League (@nbagleague) January 29, 2025

Et lors de son retour avec les Hornets, cela s’est directement vu sur le terrain. Un meilleure maîtrise de son corps, comme il a pu l’expliquer pour la presse locale.

“Je suis plus à l’aise avec mon corps. Le temps que j’ai passé en G League m’a aidé à comprendre comment je pouvais jouer avec mon physique, et le faire en NBA va certainement m’aider à m’ouvrir des fenêtres pour marquer et aider mes coéquipiers. Je me sens donc mieux.”

Visuellement, on ne peut que constater l’évolution dans le bon sens. 10 points face aux Bucks, 16 face aux Spurs, contre qui il s’est même offert un joli highlight en se jouant de la taille de Victor Wembanyama sur un lay up très bien senti. De manière globale, cette compréhension de son corps se note clairement avec plus de jeu en percussion. Un point d’amélioration fort qui pouvait nous frustrer jusqu’ici, c’est donc vraiment cool. Qu’on s’entende : le tout reste encore un poil fragile (avec notamment un 1/12 au tir face aux Pistons) mais la direction prise est bonne !

Tidjane Salaun with the up-and-under move on Victor Wembanyama. 😯pic.twitter.com/afNd6ZIUtX

— /r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) February 8, 2025

Chez des Hornets qui n’ont aucune ambition sportive cette saison, et qui devraient – comme beaucoup d’autres franchises NBA – reposer un peu plus leurs cadres d’ici à la fin de la régulière, il faut espérer désormais que Tidjane prenne “définitivement” le pli (si l’on puis dire ainsi, c’est bien plus difficile dans la réalité). Trouver son rythme de croisière afin non seulement de s’engager vers un deuxième exercice aux États-Unis avec confiance, mais aussi en marquant les esprits à Charlotte pour la saison prochaine. Et en lui envoyant le signal qu’en cas de nouvelle reconstruction, le T’ pourrait être un des piliers sur lesquels s’appuyer.

En somme : deux gros mois de basket pour se faire plaisir, nous faire plaisir aussi, car on aime beaucoup quand nos tricolores performent outre-Atlantique.

Source : Sports Illustrated