LeBron James et Luka Doncic ont joué leur premier match ensemble aux Lakers la nuit dernière, face au Jazz à Los Angeles. L’occasion pour le premier de transmettre un véritable message au second.

“Luka, sois toi-même. N’essaye pas de t’intégrer, démarque-toi !”

Juste après l’introduction des joueurs des Lakers hier, où Luka Doncic a été annoncé en dernier, LeBron James a donné un conseil simple à la nouvelle superstar des Lakers. Le Slovène a hoché la tête de haut en bas, tout en arborant un sourire devant les mots de son idole et désormais coéquipier.

“Luka, be your f—ing self. Don’t fit in, fit the f— out.”

-LeBron to Luka 🗣️ pic.twitter.com/qj8Tbk8M8R

— SportsCenter (@SportsCenter) February 11, 2025

La dynamique entre LeBron James et Luka Doncic, deux joueurs exceptionnels mais au style de jeu assez similaire, fait évidemment partie des nombreux aspects passionnants à suivre suite au méga-transfert du Slovène il y a dix jours.

Si le duo semble déjà bien se comprendre et que James est hypé par l’arrivée de Luka, il est difficile de tirer des conclusions après leur premier match (remporté 132-113) face à une équipe du Jazz éclatée. Mais le message porté par les Lakers – de LeBron au coach J.J. Redick – est unanime.

“Reste toi-même” a déclaré Luka après le match concernant le message de l’équipe à son égard. “Le fait que LeBron me dise quelque chose comme ça, c’est incroyable. Cela me donne de la confiance. Et après son speech, j’ai eu des frissons. J’étais tout simplement heureux de faire partie de tout ça.”

Ironie de l’histoire, LeBron James avait porté un message diamétralement opposé à un certain Kevin Love, il y a dix ans quasiment jour pour jour, quand ce dernier disputait sa première saison aux Cavaliers (dans l’ombre de LeBron et Kyrie Irving). En une décennie, LeBron est passé de “Stop trying to fit out and just fit in” à “Don’t fit in, fit out”. On attend désormais avec impatience la réaction de K-Love sur Instagram.

Stop trying to find a way to FIT-OUT and just FIT-IN. Be apart of something special! Just my thoughts

— LeBron James (@KingJames) February 8, 2015

Blague à part, on est évidemment sur deux situations complètement différentes, avec deux joueurs qui ne sont pas du même calibre. Luka Doncic est l’un des cinq meilleurs joueurs du monde sur qui le jeu a l’habitude de reposer partout où il passe. Même avec LeBron James à ses côtés, le Slovène va progressivement gagner de l’importance dans le système de J.J. Redick, jusqu’à devenir la plaque tournante.

Tout cela va forcément prendre un peu de temps mais les débuts sur le plan collectif sont encourageants.

“Je pense que nos trois principaux joueurs ont fait un bon travail en jouant les uns sur les autres”, a déclaré Redick en faisant référence à James, Doncic et Reaves. “Parfois, on peut avoir des objectifs individuels dans un match. J’ai eu l’impression que notre groupe n’avait pas d’autre objectif que de gagner un match de basket et de jouer de la bonne manière.”

Source texte : ESPN

À lire également :