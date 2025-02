Quand Luka Doncic a été transféré aux Lakers contre Anthony Davis, on s’est rapidement demandé ce que ça voulait dire pour l’avenir de LeBron James. On a appris quelques heures plus tard que le King comptait rester à Los Angeles, et peut-être même prolonger.

Possédant une clause de non-transfert, LeBron a d’ores et déjà indiqué qu’il ne voulait pas se faire transférer d’ici la trade deadline de jeudi soir. Il pourrait aller encore plus loin dans son engagement aux Lakers cet été.

En effet, selon Dave McMenamin d’ESPN, James pourrait signer un nouveau contrat avec les Lakers suite à l’arrivée de Luka Doncic à la trade deadline :

“LeBron James dispose d’une player option cet été et il devrait la lever. Il y a une chance qu’il renégocie un nouveau contrat et l’arrivée de Luka Doncic pourrait prolonger la carrière de LeBron James. Il n’est pas certain que l’année prochaine sera sa dernière année en NBA.”

À travers la NBA, il était pressenti que LeBron James (40 ans) joue encore cette saison puis la prochaine en mode tournée d’adieu, avant de raccrocher les sneakers. Cela lui donnerait 23 saisons au compteur, record all-time, avec en plus un dernier All-Star Game à Los Angeles en 2026. Une belle façon de conclure l’une des plus grandes carrières – peut-être la plus grande – de l’histoire

Mais visiblement, l’arrivée improbable de Luka Doncic aux Lakers pourrait rebattre certaines cartes. LeBron “rêvait de jouer avec Luka” et maintenant qu’il possède cette opportunité, le King pourrait donc être tenté de repousser l’échéance.

Pour rappel, LeBron James possède une player option à 52 millions de dollars sur la saison 2025-26, en plus d’une no-trade clause dans son contrat. Cela lui donne un contrôle total sur sa fin de carrière… à moins que les Lakers refusent de lui offrir un nouveau deal l’été prochain (ou en 2026).

