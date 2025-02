LeBron James et Luka Doncic : le passé et le futur se croisent aux Lakers

Une fois cet incroyable transfert entre Luka Doncic et Anthony Davis digéré, il faut faire le point sur l’intégration du Slovène dans un effectif qui comporte l’un des meilleurs joueurs de l’Histoire à savoir LeBron James.

Sur le plan du jeu, ça dit quoi ?

En l’état et à l’heure où ces lignes sont écrites, on précise parce que tout va vite en NBA, il y a 48h, Luka Doncic était toujours amené à avoir une statue devant l’American Airlines Center.

Maintenant, il faut se tourner vers le futur des Angelinos pour voir ce à quoi pourraient ressembler les Lakers du duo Luka Doncic / LeBron James.

Donc on disait, en l’état, il est difficile de voir ces Lakers être des prétendants en titre de manière immédiate et notamment à cause d’un manquement assez important à l’intérieur. L’absence d’Anthony Davis va vite se faire ressentir surtout défensivement parce qu’on ne peut pas dire que Los Angeles a récupéré une foudre de guerre défensive.

Faut-il pour autant s’inquiéter sur une association entre LeBron James et Luka Doncic ? Non. Le King a déclaré par le passé qu’il rêvait de jouer avec Luka Magic.

“LeBron dreamed of this.”

– @WindhorstESPN on LeBron getting to play with Luka Doncic. pic.twitter.com/IPMjc3oVai

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 2, 2025

Les rêves du roi ont été exaucés.

Maintenant, est-ce que les deux joueurs peuvent évoluer ensemble sur un terrain de basket ?

Les mauvaises langues diront que non parce qu’il n’y a qu’un seul ballon et pourtant Bronbron a déjà évolué avec Kyrie Irving et Dwyane Wade. On ne peut pas dire qu’il s’agisse de deux joueurs peu gourmands en ballon et on ne peut pas dire non que les deux duos furent mauvais puisque c’est avec eux que le King a pris trois bagues.

“This thing is not going to be smooth in LA with [Luka] and LeBron.” 😳

Charles Barkley on how Anthony Davis and Luka Dončić fit with their new squads 🤝 pic.twitter.com/4nA5sUApX3

— NBA TV (@NBATV) February 2, 2025

D’autant plus qu’à 40 ans, il ne serait pas étonnant de voir LeBron avoir envie d’un gars qui peut lui aussi porter le ballon. Un rôle que remplit parfaitement Luka Doncic.

On ne dit pas que LeBron va s’effacer totalement pour laisser l’ancien Maverick s’exprimer, on dit simplement que les deux joueurs sont suffisamment intelligents pour se compléter sur le terrain.

Les conseils de LeBron James pour Luka Doncic

C’est peut-être ici que LeBron a le plus à apporter à Luka : le physique et plus précisément son entretien. Pour carburer à 40 ans, le Chosen One investit plus d’1,5 million de dollars dans l’entretien de son corps. Cela tombe bien, car les Lakers veulent que James prenne un rôle de mentor pour Doncic d’après Shams Charania.

Un travail réalisé depuis plusieurs années qui devrait profiter au Slovène. Si Nico Harrison a fait l’erreur voire la bêtise de laisser partir son jeune crack, c’était notamment parce qu’il avait de sérieux doutes sur sa condition physique.

Il est vrai que Luka n’est plus le plus grand des athlètes, mais il débarque dans une équipe où le franchise player est LeBron James et dont l’entraîneur est J.J. Redick. Deux NBAers qui ont du coffre grâce logiquement à un important travail fait sur leur corps.

Par ailleurs, J.J. Redick a croisé Luka Doncic pendant une petite dizaine de matchs quand il a fini sa carrière à Dallas. Les deux joueurs nouent une bonne relation, on a vu le meneur passer sur le podcast de l’ancienne gâchette des Clippers, il y a moins d’un an.

Encore un élément qui montre qu’il n’y a aucune raison pour que l’acclimatation ne se passe pas correctement.

Une passation de pouvoir enfin réussie ?

À 40 ans, LeBron James ne va pas tarder à tirer sa révérence. Maintenant, il lui faut un successeur. C’est ce que le front office compte entreprendre avec l’arrivée de Luka Doncic censé incarner le visage des Lakers pour les dix prochaines années.

Ironie du sort, ce n’est pas la première fois que le meneur se retrouve dans une telle situation. Quand il a débarqué en NBA – à une époque où Dallas pensait avoir trouvé son visage pour les dix prochaines années (promis, on arrête) – Luka Doncic a passé une saison avec Dirk Nowitzki pour prendre la succession de ce dernier. Il s’avère que le contexte est légèrement différent, mais le constat est le même. Le Slovène doit prendre la suite d’une immense légende NBA sauf qu’à la différence de la période Dallas, les Lakers ont les armes pour construire – sans trop se ruiner – une équipe capable d’aller chercher une bague.

LeBron ne devrait aucun mal à lâcher peu à peu les clés de l’immense camion Lakers pour que Luka devienne peu à peu le boss de cette franchise avant le départ du Roi.

Source texte : Sporting News, The Atlhetic, The Playoffs News