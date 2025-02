Victor Wembanyama sur le All-Star Game : “Je n’y vais pas pour me faire des amis”

La semaine dernière, Victor Wembanyama a été sélectionné pour participer à son premier All-Star Game. Une belle récompense pour le Français, qui ne compte pas faire le déplacement à San Francisco pour rien.

Le All-Star Weekend, c’est un week-end de festivités version basket, où les meilleurs joueurs NBA se retrouvent pour déconner lors du match des étoiles. Mais Wemby, lui, n’a pas l’intention de… déconner.

Interrogé hier sur sa première sélection au All-Star Game, Victor annonce :

“Je n’y vais pas pour me faire des amis. C’est un déplacement professionnel.”

Victor Wembanyama on the All-Star game:

“I’m not there to make friends. It’s a work trip.”

À une époque où les joueurs n’en ont plus grand-chose à faire du All-Star Game, devenu une véritable mascarade, ce genre de mindset est très rafraîchissant. Et en plus c’est français !

Si Victor Wembanyama a déjà eu un avant-goût du All-Star Weekend l’an passé quand il a participé au Rising Stars Challenge, il va cette année faire ses grands débuts aux côtés des plus grandes stars de la Ligue. Beaucoup de joueurs de 21 ans prendraient ça comme une opportunité de passer du bon temps avec certaines de leurs idoles. Mais Wemby n’est pas comme les autres joueurs de 21 ans.

Alors bien sûr, Victor va quand même essayer de kiffer, car c’est un moment fort de sa jeune carrière. Mais quand il sera sur le parquet, c’est la compétition qui prendra le dessus, All-Star Game ou pas.

Et si au lieu de changer de format tous les ans, c’est Victor qui relancerait l’intérêt du match des étoiles ?

