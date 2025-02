Des fans de Dallas expulsés de la salle des Mavs après avoir protesté contre Nico Harrison

Les fans de Dallas continuent d’exprimer leur mécontentement à l’égard de Nico Harrison et hier, la ligne rouge a été franchie avec l’expulsion de plusieurs spectateurs de l’American Airlines Center qui s’étaient montrés hostiles à l’égard du GM des Mavs.

Grosse ambiance à Dallas.

Plus d’une semaine après le transfert de Luka Doncic, les fans des Mavs ne parviennent pas à tourner la page et on ne peut que les comprendre.

Samedi dernier, pour la première d’Anthony Davis, ces mêmes fans s’étaient rassemblés en masse devant l’American Airlines Center pour protester contre Nico Harrison avec au programme des pancartes, des maillots de Luka Doncic ou encore… un cercueil.

Mavs fans are DIFFERENT, they brought out a coffin in front of American Airlines Arena while playing Wiz Khalifa’s See You Again during the Luka Doncic protest.

“Rest In Peace To The Mavs” -Mavs Fan pic.twitter.com/LsJFz91peZ

— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) February 2, 2025

Quand on vous dit qu’il y a une grosse ambiance dans le Texas.

Face à la colère qui monte, Nico Harrison a renforcé son dispositif de sécurité que ce soit dans son quotidien ou lorsqu’il remplit ses fonctions de GM à l’American Airlines Center.

Hier soir, la colère n’était toujours pas redescendue. Dans un AAC partiellement rempli, les fans se sont fait entendre.

Mavs fans really boycotting the team 💀 pic.twitter.com/ebRWdOw09w

— BricksCenter (@BricksCenter) February 11, 2025

Plusieurs d’entre eux ont brandi une pancarte où il était écrit “Fire Nico Harrison” ou “Virez Nico Harrison”, mais l’événement de la nuit est survenu sur l’écran géant de la salle.

Pendant un temps-mort, place au traditionnel karaoké et il faut savoir que c’était la première fois que les fans étaient montrés sur le jumbotron de la salle depuis le transfert de Luka Doncic.

Ainsi place à une succession de spectateurs s’ambiançant sur le classique I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston jusqu’à arriver à un fan, héros pour certains, ennemi du peuple pour Nico Harrison qui n’a pas manqué cette occasion pour mimer un “Virez Nico Harrison”.

Regardez le niveau de dictature qu’on a atteint.

Ce fan a dû faire sembler de chanter comme un gentil fan pour passer à l’écran, une fois cela réussi il a courageusement dit “FIRE NICO” à la caméra.

Résultat : Dezoom IMMÉDIAT et expulsion juste après.pic.twitter.com/qIlxa2JfMN

— Dallas Mavs France (@DallasMavsFr) February 11, 2025

Sanction immédiate : expulsion de la salle.

Ce même fan avait déjà brandi une pancarte la fameuse inscription “Virez Nico” plus tôt dans la soirée.

pic.twitter.com/WRn9pv7qDj

— ro 🩵 (@mavericksmami) February 11, 2025

Ce n’est pas le seul incident de ce match face aux Kings comme le rapporte ESPN.

Deux autres fans ont été expulsés après avoir eu une altercation verbale avec Mark Cuban. Comme plusieurs spectateurs de l’American Airlines Center, ils criaient “Virez Nico Harrison”, mais ce qui a énervé le propriétaire minoritaire des Mavs, c’est lorsque deux spectateurs l’ont pointé du doigt avec des mots que Mark Cuban n’a pas réussi à reconnaître. Cependant, il a quand même tenu à répondre avec un franc-parler qu’on lui connaît si bien.

” Fermez vos putains de bouches et asseyez-vous” – Mark Cuban à destination de deux fans de Dallas

Ces deux fans ont également été expulsés.

Situation explosive qui ne manque pas de faire réagir les joueurs à l’image de Klay Thompson :

“On ne doit pas se dégonfler parce que les fans sont contrariés. Notre travail, c’est de montrer que des joueurs meilleurs sont à venir, pas seulement pour cette saison, mais aussi pour les prochaines années.” – Klay Thompson

“You could acknowledge it and understand the frustration [because] Luka was that great… I signed here, [and] so did everyone else who had the opportunity for a reason… It’s not our job to get deflated because people are upset.”

Klay Thompson on the Mavs fans frustration about… pic.twitter.com/rYzYkEdrnM

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 11, 2025

Les nerfs sont tendus à Dallas et avec l’hécatombe de blessures qui s’abat sur la franchise, la situation va mettre un peu de temps avant de rentrer dans l’ordre.

Source texte : ESPN, X