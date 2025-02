Les Hornets envisagent d’attaquer les Lakers dans le cadre du transfert avorté de Mark Williams

Après avoir transféré Mark Williams aux Lakers, les Hornets ont été contraints de le récupérer à cause d’une visite médicale ratée à Los Angeles, mais Charlotte chercherait un moyen de contester le diagnostic des Angelinos.

Le bras de fer entre Lakers et Hornets autour de Mark Williams ne semble pas avoir dit son dernier mot…

Hier, Charlotte a sorti un beau communiqué pour souhaiter un bon retour à son “pivot titulaire”, transféré à Los Angeles lors de la trade deadline.

Un communiqué dont on pouvait douter de la sincérité et les récents événements permettent encore plus d’en douter.

Shams Charania révèle que les Frelons sont en contact avec la NBA pour trouver un moyen de contester le diagnostic médical des Lakers.

The Charlotte Hornets have been in contact with the NBA as they explore options to dispute the Los Angeles Lakers’ failed physical assessment of Mark Williams, sources tell ESPN. The Williams/Dalton Knecht trade was nixed Saturday, and now Hornets weigh avenues to challenge.

Toujours selon ESPN, les examens médicaux menés par les Lakers auraient dévoilé plusieurs problèmes concernant le physique de Mark Williams. Des pépins qui pourraient expliquer pourquoi il a manqué 60% de ses matchs depuis le début de sa carrière.

Avec ce recours potentiel des Hornets, ce n’est pas seulement l’avenir de l’ancien-nouveau Laker qui est indécis, mais également celui de Cam Reddish et de Dalton Knecht, les deux autres joueurs concernés par ce trade.

Les trois joueurs sont retournés dans leur franchise respective, mais aucun des trois n’a encore foulé le parquet pour le moment.

Si les Hornets ont déclaré être excités par le comeback forcé de Mark Williams, force est de constater que la réalité semble légèrement différente.

Mark Williams joue le rôle de la patate chaude entre Los Angeles et Charlotte et si personne ne veut du joueur, c’est bien une raison. Peut-être le signe que les Hornets cachent un souci physique bien plus sérieux concernant leur pivot.

Reste à savoir si la NBA va donner gain de cause aux Hornets, mais le bourbier semble quand même bien profond.

