Alors qu’il n’a pas foulé les parquets depuis quasiment un an, Bojan Bogdanovic ne fera pas son retour cette année toujours victime d’une blessure au pied.

On ne peut pas dire que Bojan Bogdanovic ait été épargné par les blessures. Impliqué dans le transfert de Mikal Bridges, le Croate n’a toujours pas foulé les parquets du Barclays Center depuis ce trade.

Opéré du poignet dans un premier temps, c’est désormais son pied gauche qui fait parler de lui.

Alors qu’en novembre dernier, le New York Post annonçait un retour potentiel pour le mois de décembre, force est de constater qu’au 19 février, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Shams Charania rapporte que l’ailier ne jouera finalement pas de cette saison puisqu’il va repasser sur le billard pour corriger ses soucis.

Brooklyn Nets forward Bojan Bogdanovic will undergo season-ending foot surgery, sources tell ESPN. Bogdanovic last played on April 28, 2024 for the Knicks before having an initial surgery on his left foot.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 19, 2025

En fin de carrière, le double B n’a pas foulé les parquets depuis le 28 avril dernier. À 35 ans, Bojan espère bien refouler les parquets avant de raccrocher définitivement les baskets que ce soit à Brooklyn ou ailleurs.

Espérons que ces deux opérations permettent à Bojan Bogdanovic de faire un comeback sur les parquets, dans les meilleures conditions, en octobre prochain.

Source texte : Shams Charania