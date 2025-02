Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec Course au MVP. Alors qu’on sort du All-Star Break et que la deuxième partie de saison est sur le point de se lancer, c’est le moment idéal pour faire un nouveau point dans la Course au plus prestigieux des trophées individuels. Spoiler, il y a pas mal de changements depuis notre dernier point fin janvier !

LE CLASSEMENT DE L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

Stats : 24,3 points / 7,7 rebonds / 9 assists / 51,6% au tir

Bilan : 32 victoires – 20 défaites

Il s’est passé beaucoup de choses à Los Angeles depuis fin janvier : Anthony Davis s’est d’abord blessé, et puis il y a eu – bien sûr – cet énorme échange entre AD et Luka Doncic. Mais au milieu de tout ça, les Lakers ont enchaîné les victoires et LeBron James a enchaîné les dingueries : 33 points – 11 rebonds – 12 passes à New York, 42-17-8 face aux Warriors de Stephen Curry, des performances plutôt honnêtes pour un mec qui vient d’avoir 40 balais. Bien épaulé par un excellent Austin Reaves, le King (élu Joueur de la Semaine début février) a porté les Lakers vers 11 succès en 14 matchs, ce qui leur permet d’être dans le Top 5 de la Conférence Ouest.

Stats : 27,5 points / 5,8 rebonds / 4,5 assists / 44% au tir

Bilan : 31 victoires – 25 défaites

Avec la saison globalement décevante des Wolves, Anthony Edwards n’a pas vraiment eu l’occasion de figurer dans notre Top 10 du MVP. Mais son énorme début d’année (31,4 points de moyenne depuis le 2 janvier) associé aux bons résultats récents de Minnesota (14 victoires en 22 matchs) lui permet d’être 9e aujourd’hui. Avec les blessures de DiVincenzo, Randle ou encore Conley, Ant-Man a mis les bouchées doubles pour porter les Wolves, malgré quelques trous d’air dans le clutch. Il prend toujours une tonne de 3-points mais a retrouvé dans le même temps son agressivité vers le cercle (coucou Chet Holmgren), comme le montrent ses 9 lancers-francs par match en 2025.

Stats : 23 points / 6 rebonds / 2,2 assists / 1,6 contre / 1,3 steal / 49,5% au tir

Bilan : 36 victoires – 18 défaites

Avec 11 victoires en 14 matchs sur le mois passé, les Grizzlies de Jaren Jackson Jr. sont l’une des équipes les plus chaudes de la NBA. Un bilan impressionnant quand on sait que Ja Morant rate environ 1 match sur 2 ces derniers temps. De quoi donner plus de responsabilités à JJJ, qui en a profité pour lâcher des cartons offensifs (9 matchs consécutifs à minimum 21 points, 3 perfs de suite à 30 points) tout en gardant son gros impact en défense. Jaren Jackson Jr. est assez clairement le meilleur joueur de la 2e meilleure équipe de l’Ouest cette année, une phrase qui suffit à justifier sa place dans le Top 10 du MVP.

Stats : 25,4 points / 6,3 rebonds / 9,4 assists / 45,5% au tir

Bilan : 29 victoires – 26 défaites

Mais où s’arrêteront Cade Cunningham et les Pistons ? Déjouant déjà tous les pronostics cette saison, la bande de Cade reste sur 6 victoires en 8 matchs et a carrément pris place dans le Top 6 de la Conférence Est ! Un scénario inimaginable au vu la campagne catastrophique de Detroit l’an dernier. Cade est évidemment la première raison à ça, lui qui continue sa saison XXL (28 points, 6 rebonds et 10 passes de moyenne depuis fin janvier). Cunningham vient de participer à son premier All-Star Game mais s’il reste sur une telle dynamique, c’est carrément une sélection All-NBA qu’il pourrait bien décrocher à la fin de la saison.

Stats : 23,9 points / 4,4 rebonds / 4,8 assists / 1,4 steal / 45,4% au tir

Bilan : 44 victoires – 10 défaites

Donovan Mitchell profite de la chute de deux concurrents directs (Anthony Davis, Victor Wembanyama) et d’un bon mois de février pour monter jusqu’à la sixième place de la Course au MVP. Spida a récemment été élu Joueur de la Semaine à l’Est suite à plusieurs grosses performances. L’arrière des Cavs bénéficie également du regain de forme de son équipe, qui a remporté 8 de ses 9 derniers matchs après un petit passage à vide fin janvier. Petit bonus qui ne fait jamais de mal : Mitchell a aussi gagné le Skills Challenge avec son pote Evan Mobley au All-Star Weekend. Bref, tout roule pour Donovan !

Stats : 24,7 points / 13,4 rebonds / 3,3 assists / 1 steal / 53,4% au tir

Bilan : 36 victoires – 18 défaites

Karl-Anthony Towns a bouclé la 1re partie de saison en fanfare : 40 points contre les Pacers puis 44 face aux Hawks, à chaque fois dans une victoire des Knicks qui sont désormais solidement installés sur le podium de l’Est. Cette double-performance exceptionnelle a permis à KAT de rejoindre Bernard King, Patrick Ewing, Carmelo Anthony et son coéquipier Jalen Brunson (également auteur d’une grosse saison) parmi les joueurs de New York à réaliser 2 matchs de suite à 40 pions. Sacré cercle VIP ! Elle a aussi permis à Towns de solidifier sa place dans le Top 5 de la Course au MVP après un petit trou d’air entre fin janvier et début février.

Stats : 27,0 points / 8,7 rebonds / 5,6 assists / 1,2 steal / 45,5% au tir

Bilan : 39 victoires – 16 défaites

Avec les résultats décevants des Celtics en janvier et ses performances mitigées, Jayson Tatum était sorti du Top 5 lors de notre dernière édition. Comme Boston (7 victoires en 8 matchs avant le All-Star Break malgré quelques absences), he is back ! JT a notamment marqué les esprits avec son match à 40 pions à New York. Il a aussi inscrit un game-winner face aux Pelicans. Il a fait la totale aux Sixers (35 points, 11 passes, 7 rebonds) et aux Spurs (32 points, 14 rebonds, 7 passes). Cerise sur le gâteau : son shoot extérieur – porté disparu début 2025 – a fait un glorieux retour. De quoi permettre à Tatum de retrouver sa place au pied du podium.

Stats : 31,8 points / 12,2 rebonds / 5,9 assists / 1,3 contre / 60,8% au tir

Bilan : 29 victoires – 24 défaites

Les derniers espoirs de se mêler à la course avec les monstres du Top 2 viennent sans doute de s’envoler pour Giannis Antetokounmpo. Le Greek Freak a raté les 6 derniers matchs de Milwaukee avant le All-Star Break, la faute à des bobos au genou et au mollet. De plus, les Bucks ont perdu 4 de leurs 5 dernières rencontres avec Giannis, ce qui n’arrange pas son dossier malgré un titre de Joueur du Mois en janvier. Sachez aussi que le Freak – déjà forfait à 12 reprises cette saison – n’a plus beaucoup de jokers avant d’être officiellement inéligible pour les awards de fin d’année (17 matchs ratés maximum). Bref, le Freak part de loin, trop loin.

Stats : 32,5 points / 5,1 rebonds / 6,1 assists / 1 contre / 1,9 steal / 52,3% au tir

Bilan : 44 victoires – 10 défaites

Juste avant le All-Star Break, Shai Gilgeous-Alexander a été limité à 24 points par les Wolves. Un petit événement puisque SGA restait sur une série folle de 22 matchs à minimum 25 points, avec dans le lot 3 explosions à minimum 50 pions. Difficile de trouver une stat qui symbolise mieux l’excellence et la régularité de Shai. Pendant ce temps-là, le Thunder continue en plus de survoler l’Ouest avec seulement 10 défaites au compteur, 8 de moins que son dauphin (Memphis) ! Comme un symbole : Gilgeous-Alexander est passé 1er dans le dernier sondage d’ESPN pour la Course au MVP. La bonne année pour SGA ? Cela dépendra sans doute de… Nikola Jokic.

Stats : 29,8 points / 12,6 rebonds / 10,2 assists / 1,8 steal / 57,7% au tir

Bilan : 36 victoires – 19 défaites

Le principal argument qui jouait contre Nikola Jokic durant la 1re partie de saison – à savoir le manque de succès collectif – s’effrite à vitesse grand V. Sous l’impulsion du Joker, mais aussi d’un supporting cast de plus en plus productif et efficace (Michael Porter Jr., Jamal Murray, Christian Braun…), les Nuggets étaient l’équipe la plus chaude au moment du All-Star Break : 8 victoires de suite, une superbe série qui permet à Denver d’être 3e de l’Ouest juste derrière Memphis. Cela a aussi permis à Jokic de décrocher un titre de Joueur de la Semaine en février et de Joueur du Mois en janvier. Avant un 4e titre de MVP dans quelque temps ?

Mentions honorables : Anthony Davis (Lakers/Mavericks)*, Jalen Brunson (Knicks), Alperen Sengun (Rockets), Victor Wembanyama (Spurs), Evan Mobley et Darius Garland (Cavs), Jalen Williams (Thunder), James Harden et Norman Powell (Clippers), Damian Lillard (Bucks), Domantas Sabonis (Kings), Kevin Durant (Suns), Trae Young (Hawks), Kyrie Irving (Mavs), Stephen Curry (Warriors), Jaylen Brown (Celtics).

*Quatrième lors de notre dernière édition, Anthony Davis est sorti du classement après son transfert aux Mavericks. Sa blessure à l’aine devrait l’obliger à rester sur la touche un bon mois, de quoi le rendre inéligible à la course au trophée à cause d’un nombre trop important de matchs ratés (11 à l’heure de ces lignes, la limite est 17).