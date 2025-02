Le All-Star Break, c’est terminé ! Enfin presque. 28 des 30 équipes de la Ligue sont toujours au repos ce mercredi, mais les Lakers et les Hornets seront en piste cette nuit (4h) pour lancer officiellement la deuxième partie de saison. Petit programme NBA donc mais c’est mieux que rien.

Le programme NBA du soir :

4h : Lakers – Hornets

Ces derniers jours, on vous a proposé une liste d’occupations pour combler le manque de basket NBA durant le All-Star Break. Mais on ne va pas se mentir : le meilleur remède, ça reste de regarder des… matchs NBA. Même un pauvre Lakers – Hornets à 4h du matin.

L’affiche, programmée ce mercredi après les incendies de Los Angeles qui ont empêché les deux équipes de jouer le 9 janvier dernier, n’est pas folle mais dites-vous que la Ligue aurait pu nous proposer un Wizards – Jazz. Là, on verra quand même le troisième match de Luka Doncic avec les Lakers, et il y aura même LaMelo Ball en face.

Plot twist intéressant : le pivot Mark Williams devrait être en tenue pour affronter son ex-nouvelle équipe (ou nouvelle ex-équipe, c’est selon), lui qui a vu son transfert à Los Angeles être avorté à la dernière minute suite à une visite médicale non-concluante. Ce serait quand même très drôle que Williams et Dalton Knecht (qui devait aller aux Hornets dans le deal) fassent le show et volent la vedette à tout le monde ce soir.

Celui qui devrait briller par son absence cette nuit, c’est LeBron James. Il est officiellement listé “incertain” (bobo au pied / flemme) et on imagine qu’il va prendre la soirée off histoire de prolonger son break du All-Star Weekend (il n’a pas joué le All-Star Game non plus). Le King pourrait même faire l’impasse sur le match de demain soir à Portland pour revenir seulement samedi contre Denver.

L’injury report de Lakers – Hornets, c’est juste ici