Un seul match NBA en une semaine : comment compenser le manque ?

Lors de cette semaine de All-Star Break, le basket-ball peut manquer à certains. Une semaine (du jeudi 13 au jeudi 20 février) au cours de laquelle un seul match (Lakers-Hornets) sera disputé. Une purge presque complète, douloureuse, et chez TrashTalk, on a voulu vous donner des conseils pour passer au mieux cette période difficile.

L’addiction à la NBA est un sujet à prendre au sérieux. Se coucher sans réveil à 4h30 du matin, avoir un sommeil récupérateur sans se demander si Trey Murphy III met 40 points face à notre équipe préférée, une matinée sans checker son score TTFL … c’est difficile. Presque au-dessus de nos forces. Et comme pour dépasser un moment compliqué, dans la vie, il parait qu’il est important de s’entraider, on a décidé de vous donner quelques pistes pour vivre des journées et nuitées plus apaisées.

Occuper les fins de soirées

C’est bien connu, les moments les plus compliqués lorsqu’on combat une addiction, ou simplement une mauvaise passe sont les quelques secondes suivant la fermeture des paupières. Pour les plus tourmentés, ces secondes se transforment rapidement en minutes puis en heures et lorsqu’on est fans de NBA, les insomnies sont souvent importantes. Plus que ce que le commun des mortels ne peut envisager.

Alors oui l’important c’est de s’occuper. En cette semaine de Saint-Valentin, la mission était peut-être plus compliquée pour les célibataires que pour les gens heureux de William Sheller. Surtout que, pour une fois, la Ligue des Champions a pris un peu d’avance et a laissé nombre de personnes traverser seuls le tourbillon d’amour d’autrui.

Liste d’occupations potentielles :

Voir des amis que ce soit dans un bar ou sur un banc (cinq minutes avec toi{t})

Regardes des séries, sur une plateforme de streaming ou le NBA League Pass

Jouer à des jeux vidéos et ainsi devenir “un demeuré” selon Yann Moix, ce qui est une excellente nouvelle

Compter les moutons et les GOATS

Imaginer sa propre carrière en NBA avec un nombre de détails qui rendrait Christopher Nolan jaloux

Écouter Jaloux de Dadju

Ne pas regarder n’importe quoi

Pendant cette semaine de privation, une envie saugrenue vous est peut-être venue : regarder le All-Star Game. Mauvaise idée, après 15 minutes de “jeu”, 55 de Kevin Hart et 90 de publicité, votre amour du basket s’est un petit peu envolé. Rien de surprenant, chaque année c’est une tentation comme l’île et souvent, ça finit mal. Alors POR FAVOOOR MONTOYAAA ADAAAAM. Désolé.

Ensuite, emprunts de nostalgie, vous vous êtes sans doute dits que regarder Bref 2 était une bonne idée. Mais aussi proche de la Saint-Valentin, un tel miroir des insécurités et moments de solitude de l’être humain ne vous a pas fait de bien. Bien sûr, vous avez pris du plaisir dans la douleur devant une telle œuvre, mais vous avez surtout fixé le plafond pendant six heures à la fin du dernier épisode et recontacté votre psychologue.

Liste de contenus à éviter :

Le replay des concours du All-Star Game

Les interviews d’Arturas Karnisovas

Les émissions de Gilbert Arenas

La Isla de las Tentaciones (saison 8)

France – Danemark 2018

Nadal – Federer Roland Garros 2008

La dernière saison d’How I Met Your Mother

Dragon Ball Super

La La Land (oui je sais que c’est une unpopular opinion celle-là)

Arturas Karnisovas: “Trade deadline messes with my workout schedule … I spend so much time in the office and conference rooms”

Well I’m glad we have our priorities in order. You’re only paid millions of dollars to do a job people would die for, god forbid you take it seriously. pic.twitter.com/ciK68a0t5F

— Ross Pins (@chisportsross) February 14, 2025

Être actif dès le réveil

Le fan NBA qui n’a pas pu regarder les matchs en direct a ses réflexes au petit matin : regarder les box-score, des résumés, vérifier sa TTFL et lire les dernières actualités sur le site de TrashTalk. Et bien sûr, ce paragraphe ne sert qu’à faire de l’auto-promo. Tiens, pendant que vous y êtes, allez checker le compte Instagram, on dit ça comme ça.

Et même si vous n’avez pas à couper ces dernières activités, elles ne suffiront pas à vous sauver du blues matinal cette semaine. Alors la pire chose à faire serait de rester sur son écran, à scroller en attendant la sortie d’un Top 10 de la nuit qui n’arrivera pas.

Liste d’activités matinales :

Dire bonjour aux autres (on sait c’est fou)

Aller faire du sport

Travailler…

Faire de la musique (comme Jaloux de Dadju)

De la visualisation (Comme Chris Paul avec une bague)

S’intéresser à d’autres sports

On l’a déjà dit, la Ligue des Champions a délaissé les fans de ballon rond lors de la Saint-Valentin, mais ce n’est pas pour ça qu’il n’y en a pas de la semaine. Et ce n’est pas tout, en ce moment, ça skie, ça envoie du tweener et des chisteras à gogo.

Parce que pour pouvoir dire qu’un sport est le meilleur du monde il faut avoir la connaissance des autres !

Liste d’événements à mater