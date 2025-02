Kevin Durant pourrait jouer à … Monaco

Daniel Theis vient de signer à Monaco, mais il pourrait bien ne pas être la plus grande star sur le Rocher dans les prochaines années. Lors du All-Star Game, Kevin Durant a répété son amour pour l’EuroLeague en citant, notamment, le club de la Principauté !

Voilà déjà des années que Kevin Durant répète son potentiel désir de terminer sa carrière en EuroLeague. C’est un amoureux de basket-ball incontestable et il a déjà prouvé à travers ses différentes compétitions internationales qu’il respectait la FIBA plus que, probablement, tout autre joueur américain.

En 2019, le joueur des Phoenix Suns parlait déjà d’une éventuelle retraite du côté de Barcelone et six ans plus tard, ses idées n’ont pas évolué. Lors du All-Star Game, l’ailier a confirmé à nouveau cette piste en s’ouvrant également d’autres perspectives :

“J’adore jouer en NBA, mais j’adore regarder l’EuroLeague aussi. Barcelone serait un super endroit pour jouer, Monaco aussi. Mais pour le moment j’adore Phoenix. Je vais rester ici pour le moment.”

🧨 Kevin Durant keeps the door open for a potential EuroLeague stint in the future

« I love watching the EuroLeague. Barcelona would be a great place, Monaco would be nice too. »

🧨 Kevin Durant n’exclut pas de jouer en EuroLeague à l’avenir

« J’adore regarder l’EuroLeague.… pic.twitter.com/aMFaP06Qy3

— SKWEEK (@skweektv) February 17, 2025

Monaco est actuellement quatrième d’EuroLeague et serait donc une belle destination pour Kevin Durant si son objectif est de remporter la compétition. C’est également un pays génial pour les fortunés, avec du soleil presque toute l’année et des conditions de vie exceptionnelles.

Surtout, Mike James, un des ses meilleurs amis, évolue dans le club depuis des années et pourrait lui paver la voie.

Le dernier à être passé de Phoenix à Monaco, c’est Élie Okobo, comme quoi les légendes ont souvent des chemins qui se ressemblent …

Source texte : Skweek