Lonnie Walker IV va retrouver la NBA, moins d’un an après son départ de la grande ligue. L’arrière va quitter le Zalgiris Kaunas pour signer chez les Sixers avec effet immédiat.

L’Américain, drafté par les Spurs puis passé par les Lakers et les Nets, va de nouveau traverser l’Océan Atlantique. N’ayant pas tapé dans l’œil d’une franchise NBA, il a franchi le pas et s’est engagé avec le Zalgiris Kaunas en début de saison, pour continuer à jouer. Et même si Lonnie Walker semblait s’éclater en Europe, il semblait également vouloir revenir aux States et avait même une clause de retour dans son contrat. Plusieurs équipes étaient intéressées par ses services, mais ce sont finalement les Sixers qui en ont profité, et ont par la même occasion exaucé son souhait, comme l’a confirmé Shams Charania.

Lonnie Walker IV has agreed to a two-year, $3 million deal with the Philadelphia 76ers, his agent George S. Langberg of GSL Sports Group told ESPN. Walker has played for Zalgiris Kaunas in the Euroleague and had an NBA-out in his deal. He now enters his 7th NBA season. pic.twitter.com/NQW8xQa1mS

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 18, 2025

Le joueur a signé dans la franchise de Philadelphie pour deux saisons et 3 millions de dollars. On imagine que la deuxième année est en option même si rien n’a encore été confirmé de ce côté. Avec 12.8 points de moyenne sous le maillot de l’équipe Lituanienne, LWIV était un très bon élément des siens en Euroleague, et aura l’occasion de se montrer chez des Sixers en roue libre qui sont probablement déjà en train de balancer leur saison en l’air. A Philadelphie, on a besoin de scoring et d’un peu de folie dans une saison ultra fade, c’est là que l’arrière entre en jeu, dans tous les sens du terme, probablement.

Lonnie Walker IV a une très belle carte à jouer sur cette deuxième partie de saison. Avec la blessure d’Eric Gordon au poignet, il pourra se montrer et aura à cœur de prouver que sa place s’y trouve de façon pérenne, pour dynamiter n’importe quel banc grâce à ses coups de chaud.

Source texte : ESPN