Shai Gilgeous-Alexander devient son propre agent

Alors qu’il va bientôt falloir parler gros sous du côté du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander a fait le choix de se séparer de ses agents pour se représenter lui-même lors des prochaines négociations contractuelles.

Durant la prochaine intersaison, Shai Gilgeous-Alexander aura l’occasion de signer une prolongation à OKC au supermax, c’est-à-dire à hauteur de 294 millions de dollars sur quatre ans.

En amont, SGA a fait le choix de se séparer de ses agents Thaddeus Foucher et Joe Smith comme le rapporte Chris Haynes. Ainsi, le franchise player du Thunder se représentera lui-même au moment de négocier sa prolongation.

Shai Gilgeous-Alexander has parted ways with his representation and will serve as his own agent, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/j2U3nJsdGG

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 19, 2025

Récemment, en NBA, Joel Embiid et James Harden ont aussi choisi ce mode de représentation. Un move loin d’être anodin parce qu’il présente également un intérêt financier.

Les agents prennent généralement une commission à hauteur de 4% du salaire du joueur. Sauf imprévu de dernière minute, Shai Gilgeous-Alexander devrait tranquillement obtenir son supermax. En se séparant de ses agents, il pourra économiser la rondelette somme de 11,76 millions de dollars, c’est ce qu’on appelle une belle affaire.

Source texte : Chris Haynes