Dennis Smith Jr. quitte le Real Madrid et vise un retour en NBA

Débarqué dans la capitale espagnole en janvier dernier, le passage de Dennis Smith Jr. n’aura été que de courte durée. L’ancien meneur de Brooklyn quitte la Maison Blanche pour tenter un retour en NBA.

Si Lonnie Walker IV a signé en NBA – aux 76ers – après une petite pige en Europe, Dennis Smith Jr espère bien prendre la même direction. Chris Haynes rapporte que l’ex-Knick a quitté le Real Madrid pour tenter un retour dans la Grande Ligue.

Veteran guard Dennis Smith Jr. is leaving Real Madrid and intends to make a return to the NBA this season, league sources tell me. pic.twitter.com/8RS8wdd4Me

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 19, 2025

À la différence près que Lonnie Walker IV avait réussi son passage sur le Vieux Continent où il tournait à plus de 12 points de moyenne sous le maillot du Zalgiris Kaunas.

À l’inverse, on ne peut pas dire que Dennis Smith Jr. a réussi son aventure madrilène. Seulement quatre petits matchs au compteur pour des statistiques vraiment pas terribles : 5,5 points, une passe et 2,5 ballons perdus par soir. On ne peut pas dire qu’il ressort grandit de cette expérience.

Si pour le moment aucun nom d’équipe n’a filtré, peut-être bien qu’une petite équipe en quête d’un meneur en sortie de banc pourrait bien tenter le pari Dennis Smith Jr. Lors de son premier passage en NBA, il tournait à quasiment 10 points de moyenne malgré une adresse à 3-points qui laissait plus qu’à désirer (29,8 % en carrière).

Source texte : Chris Haynes