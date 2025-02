Kyrie Irving est né à Melbourne, mais a choisi de représenter Team USA depuis le début de sa carrière. Une décision qui pourrait bien évoluer puisque lors du All-Star Game, le joueur des Dallas Mavericks a ouvert grand la porte à l’équipe d’Australie.

Kyrie Irving a remporté la Coupe du Monde 2014 et les Jeux olympiques 2016 avec Team USA. Il a déjà prouvé que son jeu s’adaptait parfaitement à la FIBA. Il a de toute manière un style qui pourrait s’adapter à tous les parquets du monde, et à tous les bitumes.

Et visiblement, Uncle Drew aimerait bien le confirmer en Océanie. Lors du All-Star Game, un journaliste lui a demandé, lors d’un point presse, s’il souhaitait représenter l’Australie lors des Jeux olympiques 2028 et la réponse fut relativement tranchée.

“En ce moment, nous réalisons la procédure pour faire en sorte que ce soit possible. Nous essayons de voir ce que sera le meilleur chemin pour moi. Pour être éligible, il y a une tonne d’administratif. Évidemment Team USA a toujours une décision à prendre me concernant et moi j’essaie de faire ce qui est le mieux pour moi. Honnêtement, si je peux être un Aussie à un moment de ma carrière, jouer avec l’équipe australienne, ce serait génial.”

Dans la foulée, le même journaliste lui a demandé quel camp il représenterait si le All-Star Game adoptait le format Team World vs Team USA :

“Je choisirai Team World pour le bienfait de la compétition. Mais je serai toujours proches de mes gars de Team USA, on a vécu tellement de choses ensemble. Je suis juste heureux de pouvoir être les deux. Élevé aux États-Unis, né en Australie.”

Kyrie Irving was asked about potentially playing for Australia in the 2028 Olympics, along with his choice on who he would want to play for in a US vs. World All-Star Game:

“We’re in the process of that right now, just trying to figure out what’s going to be the best route for… pic.twitter.com/PP4Gx6bc3S

— Mike Curtis (@MikeACurtis2) February 17, 2025

Bien que le joueur des Dallas Mavericks conserve un poil de double discours, sa décision semble davantage prise qu’en octobre dernier, sur le même sujet, il avait répondu à The Athletic avec bien plus de prudence :

“J’aimerais envisager l’idée de jouer pour l’équipe d’Australie. Bien que cela ne semble pas être une possibilité solide pour le moment, en tant que compétiteur né en Australie, la transition ne serait pas difficile.”

Légalement parlant, le changement de nationalité de Kyrie Irving en cours de carrière est possible. Selon l’article 3-22 de la FIBA, il en a le droit si c’est pour “favoriser le développement du basket-ball” dans un nouveau pays. Il doit également, avoir un passeport valide, obtenir l’approbation de la FIBA et de la fédération du nouveau pays. Enfin, il ne doit pas avoir joué pour une autre équipe nationale dans une compétition de haut niveau lors des trois années précédentes.

Si la plupart des critères sont remplissables, il reste à déterminer si l’Australie peut être considéré comme un pays dont on a besoin de “favoriser le développement”. Réponse dans les prochain(e)s mois / années.

Source texte : The Athletic / Mike Curtis