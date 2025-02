Tout au long du All-Star Weekend 2025 à San Francisco, l’idée d’un futur tournoi de 1-contre-1 a parcouru son chemin. Non seulement de nombreux joueurs ont été interrogés et ont donné leur avis sur le concept, mais en plus il y aurait eu des discussions en coulisses. Et si c’était pour 2026 à Los Angeles ?

C’est le site Front Office Sports qui a balancé l’info ce lundi.

Au cours des discussions qui ont eu lieu ces derniers jours pour améliorer les futures éditions du All-Star Weekend, il y a celle concernant la mise en place d’un tournoi de 1-contre-1 avec à la clé une récompense d’un million de dollars !

Aucune précision n’a été donnée sur la manière dont ce potentiel tournoi serait organisé, et avec quelles règles. C’est sans doute encore un peu tôt pour tout ça. Mais c’est clairement une idée qui commence à prendre de la place dans l’esprit de la NBA et des organisateurs du All-Star Weekend.

Major changes could be coming to the 2026 NBA All-Star Game:

• $1 million 1-on-1 tournament

• 5 p.m. ET start time

• Big-name stars in the dunk contest

— Front Office Sports (@FOS) February 17, 2025

Le tournoi de 1-contre-1 dans la ligue féminine Unrivaled, remporté vendredi par Napheesa Collier, semble avoir inspiré du monde en NBA. On imagine que les dirigeants NBA jettent aussi un œil à la ligue lancée par Tracy McGrady en 2022 (la Ones Basketball League), qui peut représenter une bonne base de travail en vue de la mise en place de cette nouvelle compétition.

S’il y a évidemment du chemin à parcourir avant de finaliser quoi que ce soit, plusieurs grands noms (Kyrie Irving, Giannis Antetokounmpo, James Harden, Kevin Durant…) ont déjà montré leur excitation par rapport à cette potentielle innovation. Et avec une carotte d’un million de dollars au bout, ça peut prendre très rapidement. Cela ne ferait sans doute pas de mal pour relancer l’intérêt des fans autour du All-Star Weekend.

Un nouveau tournoi de 1-contre-1 ne serait néanmoins pas totalement “nouveau”, car cela existait déjà en NBA au début des années 1970. Néanmoins, ce n’était pas au All-Star Weekend, mais une compétition organisée sur plusieurs mois avec un dénouement lors des… Finales NBA.

