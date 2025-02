Ce samedi soir, c’est le Media Day version All-Star Weekend du côté d’Oakland. Parmi les questions posées aux All-Stars qui reviennent le plus souvent, celle concernant un potentiel tournoi de 1-contre-1. Kevin Durant a une idée de qui pourrait l’emporter.

Alors que Napheesa Collier a gagné hier le tournoi de 1-contre-1 de la ligue Unrivaled, la discussion autour de la mise en place d’un événement similaire au All-Star Weekend fait partie des sujets à la mode.

Plusieurs stars de la NBA ont été interrogées là-dessus lors du Media Day du All-Star Weekend, dont un certain Kevin Durant. Qui gagnerait cette compétition si elle voit le jour à l’avenir ?

“Je miserais sur moi-même, bien sûr”, a déclaré KD. “Mais il y a tellement de bons joueurs de 1-contre-1 dans la Ligue. C’est difficile de prédire qui gagnerait. Si je devais en choisir un, je dirais Wemby, ou Tatum, ce sont des gars longs et athlétiques. Il y a beaucoup de gars qui pourraient faire le spectacle en 1-contre-1. Ce serait une belle addition au All-Star Weekend.”

Un autre joueur miserait sur KD : Anthony Edwards. Énorme fan de Durant, Ant-Man a expliqué pourquoi le joueur aux 30 000 points en carrière battrait tout le monde dans un tel concours.

“Tous les shoots qu’il prend sont des bons shoots. Pour moi, quand mon corps est déséquilibré, je sais que c’est un mauvais shoot car je ne suis pas habitué à être dans une telle position, j’ai besoin d’être à l’aise pour shooter. KD, il est à l’aise peu importe les tirs qu’il prend, même dans les positions inconfortables. Il transforme chaque tir en bon tir. Je ne sais pas comment il fait, mais j’étais aux premières loges pour voir ça aux Jeux Olympiques, et dans une série de Playoffs. Donc c’est lui (qui gagnerait), bien sûr.”

Joueur de 2m11 possédant la mobilité et les skills d’un arrière ainsi que l’adresse d’un sniper, Kevin Durant serait clairement l’un des grands favoris pour remporter un tournoi de 1-contre-1 au All-Star Weekend. Parmi les autres noms qui sont sortis : Kyrie Irving, Stephen Curry ou encore LeBron James.

Et vous, vous miseriez sur qui ?

Source texte : NBA TV

“Kevin Durant, fosho” 😂

Ant Man agrees with KD that he's the one to beat in a potential #NBAAllStar 1-on-1 tournament ⭐️

