Victor Wembanyama et Chris Paul disqualifiés du Skills Challenge !!!

Le premier évènement de la soirée des concours du All-Star Weekend 2025 ? L’élimination de Victor Wembanyama et Chris Paul du Skills Challenge, pour avoir voulu jouer au plus malin. They hear cheh in their oreillette.

Ah le Skills Challenge…

Ce concours sans vraiment de hype, si ce n’est celle de voir des joueurs NBA le sourire aux lèvres.

Pour cette édition 2025 ? Victor Wembanyama faisait équipe avec son coéquipier Chris Paul, et on imagine d’ailleurs que c’est plutôt ce dernier qui a élaboré le stratagème de la soirée. Oui, car Wemby et CP3 ont tenté d’être originaux, de jouer avec les règles, mais manque de bol ça n’a pas pris !

Chris Paul et Victor Wembanyama disqualifiés du Skills Challenge car ils ont voulu glitcher la compétition en jetant les ballons comme des bourrins pour gagner du temps 💀💀pic.twitter.com/lIOUDOBEqZ

Pensant avoir n*qué le système en se débarrassant des ballons plutôt qu’en prenant le temps de shooter, c’est donc finalement le système qui s’est retourné contre le duo des Spurs, disqualifié dans la foulée et laissant la voie libre notamment au duo des Cavs (Donovan Mitchell & Evan Mobley), vainqueur de ce Skills Challenge face au duo Draymond Green / Moses Moody, alors que l’équipe composée de Zaccharie Risacher et Alex Sarr échouait pour sa part au premier tour.

Point positif ? On se souviendra de ce premier Skills Challenge pour Victor Wembanyama. Point négatif ? Ce All-Star Weekend est pour l’instant une réussite bien relative pour les Français…