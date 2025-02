Premier des trois concours de cette soirée du samedi, le Skills Challenge a tenu toutes ses promesses. Nan on déconne, c’était un peu nul mais on leur pardonne, c’est pas comme si on était venu pour en prendre plein la vue.

Le Skills Challenge, c’est un peu comme les oignons. Ça fait pleurer les yeux mais ça relève quand même pas mal un plat alors on en rachète à chaque fois.

Cette année on attendait des Français en haut de l’affiche mais malheureusement ces derniers ont failli à leur tâche (Risacher et Sarr éliminés, Wemby disqualifié) et ce sont finalement ceux qui gagnent la semaine qui ont gagné le week-end.

En effet, Evan Mobley et Donovan Mitchell sont à San Francisco mais ils ne sont pas venus pour enfiler un maillot de bain, mais plutôt les paniers comme les perles sur un collier. Ça rime mon frère.

La Team Cavs remporte le Skills Challenge 2025 ! ⭐️

Evan Mobley et Donovan Mitchell repartiront de la Baie avec un petit trophée, ça fait toujours plaisir sur la cheminée.

Allez, on enchaîne avec le concours à 3-points !pic.twitter.com/tdBjz583Jk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2025



En finale Draymond Green a croqué la feuille sur la fin du parcours et est sans doute déjà parti pioncer chez lui, tout local de l’étape qu’il est, et les leaders de l’Est repartent donc avec un premier trophée cette saison avant, évidemment, de repartir pour un combat autrement plus important en avril.