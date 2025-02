Dans le deuxième concours de la soirée, huit snipers d’élite s’affrontaient derrière la ligne à 3-points, avec notamment un Damian Lillard en quête de three-peat. Spoiler, de three-peat il n’y a pas eu.

Damian Lillard, Cade Cunningham, Cam Johnson, Darius Garland, Jalen Brunson, Tyler Herro, Norman Powell et Buddy Hield. Huit maboules du shoot, un trophée à aller chercher. Parmi ces huit soldats du tir ? Trois ont particulièrement tiré leur épingle du jeu. Buddy Hield, auteur d’un premier tour de folie, Darius Garland, qui confirmait la belle forme des Cavs ce soir, et Tyler Herro, néo All-Star tout sourire. Trois finalistes, et le suspense était alors à son comble, pas du tout mais vive le sensationnalisme.

Le premier tour de Buddy Hield à 3-points, 31 points !

Plus gros total de points all time pour un round de qualification , à égalité avec un certain… Stephen Curry.

Au final, le concours se sera joué à un tout petit tir. Darius Garland hors course après une finale un peu ratée, et c’est donc Tyler Herro qui prenait les devants, jusqu’à ce que Buddy Hield chauffe un peu la salle, lui qui jouait ce soir à domicile. Mais après un début de parcours complètement loupé (0/7 pour commencer), le shooteur des Warriors échouera à un point du Herro du soir, au grand dam des cheerladers Draymond Green et Stephen Curry, excités comme des puces courtside.

Tyler Herro remporte le 3-point Contest 2025 ! ⭐️

Premier round moyen mais suffisant, et Buddy Hield (qui a été monstrueux en qualif) n’a pas confirmé en finale.

Un nouveau roi couronné à San Francisco, qui aura tout le loisir de se régaler demain soir au milieu des étoiles. Et vous, il est sympa votre weekend ?