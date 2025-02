Pour l’évènement le plus attendu de la soirée, le dunkeur Mac McClung était au centre de l’affiche avec comme sympathique défi la possibilité de devenir le premier homme a remporter trois concours de suite.

Mac McClung est un sacré zozo.

On le remercie d’ailleurs car c’est plus ou moins lui qui garde en vie le concours de dunks depuis trois ans, excusez du peu.

Cette nuit ? Le joueur du Magic a gagné, encore, mais ce fut peut-être le moins monarchique de ses succès. Pas grâce à Matas Buzelis et encore moins à Andre Jackson Jr., cataclysmique adversaire, mais plutôt du fait de la belle concurrence offerte par Stephon Castle. Le rookie des Spurs a pris la chose au sérieux, contrairement à ses deux collègues Wemby & CP3, et échouera au final à quelques points seulement de la victoire, Mac McClung bénéficiant des faveurs du jury, de manière aussi dommageable que logique finalement, un peu de déception de ce côté là mais pas de scandale non plus.

Mac McClung over a @Kia… channeling Blake Griffin 14 years earlier 💯#KiaK5 | #ATTSlamDunk pic.twitter.com/wszyiLUWSb

— NBA (@NBA) February 16, 2025

Les dunks de Stephon Castle ? Originaux, puissants, aériens. Ceux de McClung ? Originaux et travaillés, il faut dire que le gars a le temps puisqu’il ne fout pas grand chose d’autre de ses saisons. Mention spéciale à la Kia qui ne fut pas sans nous rappeler Blake Griffin, et à un revival en hommage à Aaron Gordon, le type sait nous prendre par les sentiments.

Mac McClung champion du Slam Dunk Contest 2025 ! ⭐️

Premier three-peat de l’histoire du concours, le joueur du Magic rentre dans les bouquins ! pic.twitter.com/BmtybV9ERz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2025

Ce que l’on retiendra surtout, c’est donc que le petit d’1m86 rejoint – pour l’instant – Nate Robinson dans la catégorie des triple-vainqueurs de ce concours. Lui l’a fait trois années de suite, et lui a toutes les chances de revenir encore et encore. On ne dira évidemment pas non, mais tout ce qu’on aimerait c’est un peu plus de challenge pour lui. En d’autres termes ne jamais réinviter Andre Jackson, par pitié.