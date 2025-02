En duo avec Chris Paul pour le Skills Challenge, Victor Wembanyama n’a pas fait long feu puisqu’il a… été disqualifié dès le premier tour. Wemby l’avoue, son petit stratagème avec CP3 était son idée.

Connaissant Chris Paul, grand spécialiste pour manipuler les règles NBA à son avantage, on aurait pu penser que la tactique du duo des Spurs durant le Skills Challenge (ils ont préféré balancer les ballons plutôt que shooter pour gagner du temps) était son idée. Mais c’est bien Victor Wembanyama qui en est à l’origine si l’on en croit les propos du Frenchie.

“C’est moi qui ai eu l’idée” a déclaré Victor après le Skills Challenge. “Je ne le regrette pas, je pense que c’était une bonne idée.”

Une bonne idée pour eux, mais pas aux yeux de la NBA qui a disqualifié le tandem des Spurs.

wemby looks genuinely sick over getting disqualified and CP3 looks like the kid who talked his little brother into cheating on a test only for him to immediately get caught pic.twitter.com/OtbxK8x4Di

— Molly Morrison (@mollyhannahm) February 16, 2025

La NBA a considéré que le duo n’a pas tenté trois shoots valides durant son passage. Excepté un dunk de Wembanyama et un lay-up de CP3, toutes les autres “tentatives” ont été volontairement bâclées pour gagner de précieuses secondes, ce qui a provoqué les sifflets du public. Le duo des Spurs a terminé son passage avec un excellent temps de 47,9 secondes (le meilleur temps). Mais évidemment, la Ligue ne pouvait pas accepter ça par peur que d’autres duos se mettent à imiter celui de San Antonio, ce qui aurait plombé l’intérêt de la compétition.

Pour rappel, la règle de base concernant les shoots, c’est que les joueurs doivent en mettre un ou en tenter trois, tout ça sur chacun des trois spots (dans le corner, à la ligne des lancers-francs, à 3-points). Après avoir lu les règles et consulté plusieurs personnes juste avant le début de la compétition (si l’on en croit l’un de ses concurrents Draymond Green), Victor Wembanyama a donc choisi – avec CP3 – d’en “tenter” trois sans même essayé de marquer…

Ce sont finalement Evan Mobley et Donovan Mitchell qui ont remporté le Skills Challenge, face au duo Draymond Green – Moses Moody.

Source déclaration : ABC