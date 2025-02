Mac McClung a marqué l’histoire cette nuit en remportant un troisième concours de dunks consécutif. Un très bel exploit pour le joueur de G League, mais peut-être pas le plus beau. En effet, ses dingueries ont inspiré deux des plus grandes stars NBA à potentiellement faire le concours dans le futur.

On se plaint souvent du manque de superstars au concours de dunks. Cela pourrait bientôt changer, et si c’est le cas il faudra dire merci à Mac McClung.

En voyant les dingueries du nouveau triple-champion du concours de dunks, Ja Morant a tweeté à 4h22 du matin : “Mac pourrait me pousser à dunker”, avant de mentionner Zach LaVine et Aaron Gordon (qui ont réalisé un énorme show lors du concours de 2016). Une quarantaine de minutes plus tard, un certain Giannis Antetokounmpo a cité le tweet de Morant en disant : “Si tu le fais, je le fais avec toi”.

Blagounette ou pas, il n’en fallait pas plus pour enflammer Twitter cette nuit.

Mac McClung’s NBA Dunk Contest performance was so electric that he has stars like Ja Morant and Giannis Antetokounmpo thinking about getting involved 🔥https://t.co/s1HoS9CIwG pic.twitter.com/z9Q1KEaKIt

— The Athletic (@TheAthletic) February 16, 2025

Autrefois très attendu, le Slam Dunk Contest a perdu de sa superbe, notamment parce que les stars refusent d’y participer. Elles refusent tellement d’y participer que la NBA a dû faire appel à un mec de G League – Mac McClung – pour compléter son plateau ces dernières années. Ironie de l’histoire, ce mec de G League est devenu l’un des meilleurs dunkeurs all-time et pourrait complètement relancer l’intérêt autour du concours de dunks.

Tout ça 25 ans après la performance mythique de Vince Carter, déjà dans la Baie de San Francisco.

Vince Carter tells Mac McClung that “his performance is influencing and motivating the stars of today” pic.twitter.com/OMJSmOwe7E https://t.co/javwCacIV0

— Ballislife.com (@Ballislife) February 16, 2025