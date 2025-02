Slam Dunk Contest : Mac McClung prêt à tenter un… quadruplé en 2026 ?

Devenu le premier joueur à remporter le Slam Dunk Contest trois fois de suite cette nuit, Mac McClung a d’ores et déjà marqué l’histoire. Mais il pourrait repousser encore un peu plus les limites l’année prochaine, lors du All-Star Weekend 2026 à Los Angeles.

Quatre dunks uniques, quatre fois le score parfait (50), et une troisième victoire de suite pour entrer dans l’histoire.

Mac McClung ne pouvait pas rêver meilleur scénario pour le Slam Dunk Contest 2025. Un scénario tellement parfait qu’il ressemble beaucoup à un scénario de fin. Mais ce dunkeur fou, évoluant en G League, ne ferme pas la porte à un retour en 2026 pour défendre son nouveau statut de triple-champion.

“Je pense que je vais m’arrêter là, mais on verra. S’ils veulent vraiment que je revienne, j’y réfléchirai.” – Mac McClung

D’un côté, c’est toujours difficile de revenir défendre son titre quand on ne peut théoriquement pas faire mieux que l’année précédente. Mais de l’autre, cela donnerait l’opportunité à Mac McClung de marquer encore un peu plus l’histoire du concours. “Personne n’a jamais gagné quatre fois de suite” a déclaré le boss du dunk Vince Carter à Mac après le concours. Personne n’a même jamais gagné quatre fois tout court, McClung partageant le record de trois victoires avec Nate Robinson (2006, 2009, 2010). De quoi le chauffer pour 2026 ?

L’avenir nous le dira. Peut-être qu’un retour potentiel des stars au Slam Dunk Contest représentera une source de motivation suffisante pour Mac McClung. Peut-être que le joli pactole qu’il empoche à chaque victoire (voir plus bas) peut le pousser à revenir une dernière fois.

En tout cas, vu le spectacle qu’il propose à chaque fois, nous on veut le revoir. Joueur de G League ou pas !

Source texte : NBA TV

