Comme tous les ans, le traditionnel All-Star Weekend se termine par le match des étoiles dans la nuit de dimanche à lundi. Sauf que cette année, le format du NBA All-Star Game a radicalement changé puisqu’on assistera ce soir (2h du matin) à un mini-tournoi entre quatre équipes. De quoi relancer cet événement en perdition ?

NBA All-Star Game 2025 : la présentation complète du nouveau format

Après le fiasco du All-Star Game 2024, le commissionnaire de la NBA Adam Silver espère que son nouveau format va remplir son principal objectif : relancer l’intérêt du match des étoiles, événement phare de la saison mais qui n’a cessé de décevoir les fans ces dernières années.

Au menu de la soirée ?

Un mini-tournoi à 4 équipes.

24 All-Stars répartis en 3 équipes + 1 équipe Rising Stars.

3 matchs au programme.

Matchs en 40 points gagnants.

C’est le format sur lequel la Grande Ligue a décidé de se lancer, après avoir consulté Stephen Curry et discuté avec le syndicat des joueurs.

Quand il a été annoncé officiellement en décembre dernier, les réactions ont été pour le moins mitigées. “Je déteste” avait notamment déclaré la superstar Kevin Durant, qui préfère le format classique Est vs Ouest. Même son de cloche chez le nouveau All-Star de Miami Tyler Herro, hier lors du Media Day du All-Star Weekend. D’autres se montrent plus optimistes, comme Steph Curry (logique). Certains attendent de voir. D’autres n’ont toujours rien compris à comment ça marche.

Jaylen Brown gave a hilariously honest answer about the NBA’s new All-Star Game format https://t.co/MVxHWCap9E pic.twitter.com/590nyWz2mg

— Sports Illustrated (@SInow) February 16, 2025

Si ce nouveau format va forcément attirer la curiosité, les fans attendent avant tout une chose : que les joueurs se donnent un peu plus, pour que les affrontements ressemblent un minimum à un match de basket. Pas comme l’an dernier, où le All-Star Game a véritablement touché le fond en matière d’intensité et de compétition (score final : 211-186…).

Pour cela, la NBA rencontre le syndicat des joueurs et les All-Stars ce dimanche pour leur rappeler l’importance de mettre (un peu) d’intensité lors du match des étoiles. Mais c’est surtout la manière dont le mini-tournoi est organisé qui peut piquer les joueurs dans leur esprit de compétition.

Les jeunots du “Rising Stars” – qui ont réussi à se qualifier pour le All-Star Game – voudront marquer les esprits face aux meilleurs joueurs de la planète. Ils seront opposés aux “OGs” composés notamment des légendes Kevin Durant, LeBron James et Stephen Curry. Il y aura aussi une équipe composée majoritairement de joueurs internationaux (les “Global Stars”) dont le Français Victor Wembanyama, qui n’a pas prévu de se faire des amis ce soir. Wemby, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander et Cie affronteront les “Young Stars” d’Anthony Edwards, Cade Cunningham et Jalen Brunson, dans ce qui ressemblera à un affrontement USA vs Monde. De quoi faire quelques étincelles pour illuminer notre nuit ?

Le programme des rencontres :

2h20 : Global Stars vs Young Stars

3h10 : OGs vs Rising Stars

4h : finale entre les deux vainqueurs

The #NBAAllStar teams are SET for Sunday ⭐️

Whose team will take the crown in San Francisco? 👀 pic.twitter.com/7gWIg5GFgh

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 15, 2025

Depuis 2018, la NBA a tenté beaucoup de choses pour relancer l’intérêt de son fameux All-Star Game. Certaines initiatives ont plus ou moins marché, d’autres n’ont rien changé. Et au final, le produit n’a pas arrêté d’empirer.

On verra cette nuit si le nouveau format d’Adam Silver peut porter ses fruits.