Pour la première fois, ce dimanche à San Francisco, le All-Star Game ne sera pas un match mais un tournoi à quatre équipes. La NBA a radicalement changé de format dans l’espoir de relancer l’intérêt autour de cet événement majeur de la Ligue. Stephen Curry – qui a activement participé à ce changement – pense que ça peut payer.

Avec presque 400 points marqués l’année dernière (211-186), le match des étoiles a touché le fond et le big boss de la Ligue Adam Silver n’a pas eu d’autres choix que d’intervenir.

Pour l’édition 2025 du All-Star Game, qui se déroule sur les terres des Golden State Warriors à San Francisco, le commissionnaire de la NBA a fait appel à Stephen Curry. Silver a en effet consulté Steph – héros local et superstar NBA – pour recueillir ses potentielles idées en vue d’un tout nouveau format pour le match des étoiles. Le conseil de Curry ? Tenter quelque chose d’original, quitte à revenir à une formule plus traditionnelle si ça foire. De toute façon, le All-Star Game ne peut pas tomber plus bas après le fiasco de février 2024.

Après plusieurs discussions entre Stephen Curry et Adam Silver, puis entre la Ligue et l’association des joueurs, c’est donc ce format qui a été retenu : un mini-tournoi à quatre équipes, avec trois matchs (deux demi-finales et une finale) qui se jouent en 40 points gagnants. Stephen Curry pense que ce changement peut avoir son effet.

“C’est une bonne chose de changer, de tenter de nouvelles choses en sachant que l’énergie autour de la rencontre s’est amenuisée ces dernières années. […] C’est un nouveau format, cela redonne de l’intérêt. Bien sûr, les joueurs devront jouer, devront se donner, et je vais essayer de montrer la voie en tant que régional de l’étape. Je pense que c’est une bonne idée de changer d’approche, pour l’intérêt des fans. On va voir si ça marche.”

Des matchs plus courts, 24 All-Stars divisés en trois équipes (OGs, Young Stars, Global Stars) + une équipe de jeunots (Rising Stars) qui aura – on l’espère – les crocs, le format est original et intrigant. Mais poussera-t-il les joueurs à mettre un minimum d’intensité une fois sur le terrain ? Elle est là la grande question, et nulle part ailleurs.

Pour pousser les All-Stars à se donner un peu ce dimanche, la NBA va rencontrer l’association des joueurs afin de leur rappeler l’importance de proposer un beau spectacle aux fans. On verra si ça porte ses fruits (permettez-nous d’en douter).

Sources texte : NBC Sports Bay Area, Front Office Sports, Chris Haynes