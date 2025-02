25 ans après, Vince Carter est de retour sur les terres de son plus grand exploit

Il y a 25 ans, à Oakland, Vince Carter réalisait peut-être la plus grande performance de l’histoire du Slam Dunk Contest. Un moment inoubliable pour l’ancienne star des Raptors, qui sera de retour dans la Baie de San Francisco ces prochains jours pour le All-Star Weekend 2025, en tant que consultant chez TNT.

Vince Carter vient tout juste d’entrer au Hall of Fame. Ces dernières semaines, il a vu son maillot être retiré d’abord chez les Raptors puis chez les Nets. VC détient également le record – avec LeBron James – du plus grand nombre de saisons jouées en NBA (22), lui qui a joué dans quatre décennies différentes.

Bref, Vinsanity a accompli beaucoup de choses durant sa carrière de basketteur. Mais s’il y a bien un exploit qu’on retient avant tous les autres, c’est sa victoire au Slam Dunk Contest 2000 à Oakland. Ceux qui l’ont vécu en direct s’en souviennent comme si c’était hier. Ceux qui l’ont découvert plus tard ont rapidement compris la dinguerie que c’était.

Après deux années sans concours de dunks, Vince Carter a proposé un spectacle sensationnel en enchaînant les tomars d’une rare explosivité. Il y a eu ce 360 moulin à vent qui a tué le suspense avant même que ses concurrents n’aient eu l’opportunité de montrer ce qu’ils avaient en stock. “Let’s go home ! Let’s go home !” criait très justement Kenny Smith dans son micro. Il y a eu ce rider après une bounce pass de son cousin Tracy McGrady. “It’s over ladies and gentlemen.” Et puis il y a eu ce dunk… le coude dans le cercle, qui a laissé toute la salle – de Shaquille O’Neal à Steve Francis – bouche bée.

25 ans après, dans le costume de consultant pour TNT, Vince Carter est de retour sur les terres de son plus grand exploit. Le All-Star Weekend revient dans la Baie de San Francisco pour la première fois depuis 2000 et Vinsanity se devait d’être de la partie.

VC couvrira le Rising Stars Challenge ce vendredi (à l’Oakland Arena), commentera le concours de dunks samedi (Chase Center), et participera à la couverture du All-Star Game dimanche (Chase Center).

Comme vous pouvez l’imaginer, l’émotion sera de mise pour Vince.

“L’un des plus grands moments de ma vie, c’était le All-Star Saturday Night le 12 février 2000. Cela sera vraiment cool de revenir dans la ville où tout cela s’est déroulé. Les gens me connaissaient déjà, mais j’ai changé de dimension avec ce qu’il s’est passé ce soir-là. Un peu plus de deux décennies plus tard, on en parle toujours (du Slam Dunk Contest 2000, ndlr.). Je n’aurais jamais pu imaginer ça. Je voulais aller sur le terrain et faire le show, faire partie de l’histoire. Mon rêve était de brandir ce trophée et d’en gagner un. C’est vraiment cool qu’on en parle encore. Vraiment cool.” – Vince Carter

Alors que le Slam Dunk Contest a perdu de sa superbe depuis l’exceptionnel duel entre Aaron Gordon et Zach LaVine en 2016, Vince Carter essaye désormais de relancer l’excitation autour du concours. Pas à travers ses dunks, mais à travers ses commentaires d’expert. VC apportera de l’analyse fine ce samedi aux côtés de Kenny Smith, Kevin Harlan, Reggie Miller et Allie LaForce (TNT).

Même si le tableau des participants ne fait une nouvelle fois pas rêver (Mac McClung, Stephon Castle, Andre Jackson Jr., Matas Buzelis), Carter pense que le Slam Dunk Contest de 2025 peut être un bon cru.

“J’ai eu l’occasion de parler aux quatre concurrents. Au cours de ma conversation avec eux, j’ai été enthousiasmé par leur ‘envie’ de participer au concours et d’offrir un spectacle. C’est ce qui manque au concours. Je serai aux premières loges pour regarder ces quatre gars, qui ont une opportunité de marquer l’histoire.” – Vince Carter

Pourvu qu’il dise vrai. Parce que ce serait quand même ballot d’avoir un concours de dunks encore une fois claqué, 25 ans après la masterclass de Vinsanity…

