NBA All-Star Weekend 2025 : le programme complet !

C’est parti ! Entre ce vendredi soir et dimanche soir, le All-Star Weekend prend ses quartiers à San Francisco. Toutes les stars de la NBA ou presque seront dans la Baie pour tenter de faire rêver petits et grands autour du basket. Voici le programme complet des hostilités !

Vendredi : Rising Star Challenge (3h)

Tous les meilleurs rookies et sophomores de la Ligue sont là, excepté Victor Wembanyama qui est lui directement qualifié pour le dimanche soir et le All-Star Game. Plusieurs Français sont à l’honneur, avec Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher. Côté Belge, Toumani Camara sera aussi là. Ça promet du duel, car l’équipe qui remportera le mini tournoi se qualifiera pour la soirée de dimanche, en compagnie des grands. Intéressant sur le papier !

Les effectifs du Rising Stars Challenge sont connus, suite à la Draft de ce mardi.

Zaccharie Risacher et Alex Sarr dans la même équipe ! 🇫🇷

Les frères Thompson ensemble, avec Bilal Coulibaly 😈 pic.twitter.com/jhMThDCSdy

Samedi : les concours (à partir de 2h)

Skills Challenge

4 équipes en lice, dont 2 comportant des Français. Les deux premiers choix de la Draft que sont Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr remettront le couvert après le vendredi, opposés à Victor Wembanyama et Chris Paul, mais aussi à l’équipe locale représentée par Draymond Green et Moses Moody. Clin d’oeil aux vainqueurs de l’an passé, clin d’oeil à la rivalité d’une dynastie, ce sont Evan Mobley et Donovan Mitchell qui complètent le tableau en tant que Team Cavaliers. On espère que ce sera dynamique !

Participants for the 2025 Skills Challenge at All-Star Weekend:

Concours à 3-points

Une belle bande de snipers pour animer le concours d’adresse annuel, avec un objectif majeur pour Damian Lillard : gagner son 3e concours de suite. Buddy Hield pourra t-il l’en empêcher et faire vibrer le public de la Baie ? Rendez-vous samedi !

The field is set for the STARRY 3-Point Contest at NBA All-Star 2025:

▪️ Jalen Brunson

▪️ Cade Cunningham

▪️ Darius Garland

▪️ Tyler Herro

▪️ Buddy Hield

▪️ Cam Johnson

▪️ Damian Lillard

▪️ Norman Powell

Lillard seeks his record-tying third straight 3-Point Contest title.

Slam Dunk Contest

La compétition reine du samedi, avec cette année la jeune garde de la NBA mise en avant. Stephon Castle et Matas Buzelis pour les rookies, Mac McClung pour tripler sa mise. Et enfin, Andre Jackson Jr. De la créativité, de l’audace, du divertissement. On ne veut rien d’autre. Ne serait que pour faire honneur aux 25 ans du mythique concours de Vince Carter, en 2000.

🌟 The 2025 #ATTSlamDunk field! 🌟

Dimanche : 74e NBA All-Star Game (2h)

Un nouveau format, des équipes confrontées en tournoi avec des compositions visant à nous faire baver. Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry en figure de proue des anciens, opposés au premier tour aux jeunes ayant remporté le Rising Star Challenge. Face à la nouvelle génération guidée par Cade Cunningham, Anthony Edwards, Darius Garland, nous aurons droit à une équipe d’internationaux (ou presque). Seules exceptions : Donovan Mitchell et Trae Young. Bien sûr, le highlight principal de la soirée : le premier All-Star Game de Victor Wembanyama !

TNT tonight revealed the semifinal matchups and team names for the 2025 NBA All-Star Game:

▪️ Chuck’s Global Stars vs. Kenny’s Young Stars

▪️ Shaq’s OGs vs. Candace’s Rising Stars

The semifinal winners will advance to meet in the championship. For all three games of the…

Le format sera tenu en 3 matchs, avec les OGs contre les Rising Stars, puis les Internationaux contre les Young Stars. On veut de l’envie, des gars qui veulent gagner à tout prix et qui s’en donnent les moyens. Et pour nos gars issus du basket FIBA : eh les mecs, bousillez-les.

Le programme :