Le Rising Stars Challenge 2025 a offert quelques surprises mais la logique a bien été respectée avec la victoire finale de l’équipe de Chris Mullin, qui disputera donc le All-Star Game ce dimanche face aux meilleurs joueurs de la Ligue.

Demi finale 1 : Team C – Team T (40-34)

Première demi-finale et déjà on sent un vrai écart entre la team Chris Mullin et celle de Tim Hardaway. Avec Dalton Knecht et Keyonte George, la Team C prend vite les commandes du match. Gradey Dick est solide pour la Team T avec 12 points, de quoi rester dans le rétro. Pourtant, l’avantage de taille et la qualité des shooteurs de la Team C vont faire la différence. Stephon Castle s’offre le panier de la gagne pour atteindre les 40 unités, avec un petit coucou qui rappellera des souvenirs à Damian Lillard.

Stephon Castle marque le game-winner pour la Team Chris Mullin ! 🧊

Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr sont éliminés avec respectivement 4 et 3 points… pic.twitter.com/OgPUSnSCXk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2025

Demi finale 2 : Team M – Team G League (39-40)

La première grosse sensation de la nuit avec la Team G League qui sort l’équipe que beaucoup de monde voyait gagner ce Rising Stars, la Team M de Bilal Coulibaly. Il faut dire que ces derniers pourront avoir de gros regrets puisqu’ils ont eu de nombreuses opportunités de finir le match, avec notamment 5 lancers francs ratés à la suite en fin de match dont 4 pour le seul Ausar Thompson. Nick Anderson pleure peut-être quelque part. L’équipe de G League n’a jamais renoncé, montrant beaucoup d’envie, avec certains joueurs sans doute désireux de se montrer sous les projecteurs. Leonard Miller a fini avec 14 points et 7 rebonds, un bon gros match. C’est finalement McGowens qui a délivré les siens avec un tir bien compliqué à 3-points pour l’emporter sur le fil et rejoindre la Team C en finale.

BILAAAAAAALLLL 💥🤯❤️ pic.twitter.com/VTQOejhYYg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2025

Bryce McGowens pose une clim sur la Team de Bilal Coulibaly et des jumeaux Thompson. 🥶

La G-League va peut-être participer au All-Star Game 😭😭😭 pic.twitter.com/JBfJ7uZzq1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2025

Finale : Team C – Team G League (25-14)

La logique respectée pour cette finale ! Malgré un bon départ, la Team G League n’a pas tenu sur la durée, probablement encore fatiguée de son match juste avant. Après avoir menée 12 à 8, les pensionnaires de la réserve ont encaissé un 17-2 fatal. Stephon Castle a été encore une fois très bon avec 12 points. Keyonte George a cette fois mis un terme à la rencontre à 3-points. L’équipe de Chris Mullin remporte le Rising Stars Challenge et jouera donc le All-Star Game ce dimanche face à l’équipe de Shaquille O’Neal (LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry etc).

Keyonte George offre la victoire à la Team Chris Mullin dans ce Rising Stars Challenge🎯🎯🎯 pic.twitter.com/h6uCFlCi5I

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2025