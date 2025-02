Nolan Traoré a répondu présent au meilleur des moments pour Saint-Quentin ! Le joueur tricolore a peut-être bien sorti son plus gros match de la saison en Leaders Cup, contre le Paris Basket, tenant du titre et actuel leader du Championnat de France. Excusez du peu.

Ce match avait des airs de revanche entre le SQBB et le club de la capitale, étant donné que Paris a éliminé Saint-Quentin au même stade de la compétition la saison passée. Mais le petit est revenu plus grand et s’est vengé en bonne et due forme. Parmi les principaux protagonistes de ce match, Nolan Traoré est sorti de sa boîte pour ce qui est son match le plus abouti de sa saison, selon son coach Julien Mahé.

“Moi, je lui tire vraiment mon chapeau parce que depuis le début de saison, il a été un peu en difficulté contre des équipes de ce calibre. Ce soir, il a fait son meilleur match de la saison. Il a pris les bonnes décisions, a attaqué dans les bons espaces et a très bien défendu.” – Julien Mahé, coach du SQBB

Le meneur de 18 ans a envoyé 20 points à 9/16 aux tirs et 5 passes décisives en 26 minutes de jeu, dans la victoire des siens sur le score de 92 à 86. Malgré une certaine irrégularité cette saison, le petit frère d’Armel a fait encore plus fort que le tandem Hifi-Shorts et prouve qu’il est bel et bien de ceux qui haussent leur niveau de jeu quand ça compte, et qu’il ne se laisse pas abattre par les ondes négatives que l’on peut lire outre Atlantique.

Avec ce match, le joueur montre ainsi qu’il ne semble pas trop avoir apprécié sa chute dans les prévisions de Draft et que c’est effectivement une belle source de motivation comme il le dit. Actuellement projeté aux alentours de la 15è place, le natif de Créteil semble avoir à cœur de prouver que sa vraie place est dans le Top 5, là où il était projeté en début de saison. Ce match est en tout cas un beau début de réponse à ses détracteurs. Il faudra confirmer sur la durée, mais c’est un beau statement game que vient de lâcher Nolan Traoré !