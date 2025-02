Le All-Star Weekend, on y est, littéralement. Les festivités commencent ce vendredi soir avec le traditionnel Rising Stars qui réunit les meilleurs jeunots de la NBA (rookies et sophomores, ainsi que des joueurs de G League). Par ici le programme !

All-Star Weekend, le programme de ce vendredi

1h : Celebrity Game (Oakland Arena)

3h : Rising Stars (Chase Center)

Si vous voulez voir le streamer Kai Cenat, l’humoriste Druski ou encore l’ancien joueur de Foot US Terrell Owens jouer au basket, il faudra se lever dès 1h du matin cette nuit. Si vous préférez passer votre chemin, ce qui est tout à fait compréhensible surtout en ce jour de Saint-Valentin, vous allez gagner deux heures de sommeil avant le Rising Stars, où pas moins de trois Français seront à l’honneur : Bilal Coulibaly, Alex Sarr et Zaccharie Risacher.

🌟 The 2025 #CastrolRisingStars rosters! 🌟

📅 Friday, 2/14 at 9:00pm/et on TNT pic.twitter.com/sj8YUw4IWv

— NBA (@NBA) February 4, 2025

Sarr et Risacher auront le loisir de jouer ensemble dans l’équipe de Tim Hardaway Sr., tandis que Bilal défendra les couleurs de l’équipe de Mitch Richmond aux côtés des frères Thompson !

Au vu de la structure du mini-tournoi Rising Stars, il n’est néanmoins pas certain que les trois Français s’affrontent. Voici les affiches :

Team Chris vs Team Tim

Team G League vs Team Mitch

Finale entre les deux vainqueurs

Pour rappel, les deux premiers matchs se joueront en 40 points gagnants, et la finale en 25 points. Le vainqueur aura l’honneur de participer au mini-tournoi du All-Star Game dimanche soir, avec les 24 meilleurs basketteurs de la planète (et un petit pactole à la clé).

Smiling like a No. 1 pick should. 😅

Watch Zaccharie Risacher in the #CastrolRisingStars Game TONIGHT at 9pm/et on TNT! pic.twitter.com/AlNcFQ7x9r

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 14, 2025

Le programme complet du All-Star Weekend, c’est juste ici