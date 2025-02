Dans l’objectif de relancer le All-Star Game, événement majeur du calendrier NBA mais en perdition depuis plusieurs années, la Grande Ligue a décidé de proposer un nouveau format original et intrigant. Par ici toutes les explications.

Oubliez le traditionnel match des étoiles, place à un mini-tournoi !

Pour la première fois dans l’histoire du All-Star Weekend, les meilleurs joueurs de la NBA vont s’affronter à travers une compétition à quatre équipes et avec trois (petits) matchs.

Trois des quatre équipes participantes sont composées des 24 All-Stars sélectionnés, huit par équipe. Voici les effectifs :

A crop of stars from around the world. A new generation taking the league by storm. All-time greats & OGs doing work. 🌟🍿

Presenting the new team names for our #NBAAllStar squads! Watch them battle it out in The Bay on Sunday, Feb. 16 at 8:00pm/et on TNT. pic.twitter.com/5EnOmCjXvo

— NBA (@NBA) February 12, 2025

(À noter que Trae Young et Kyrie Irving ont respectivement remplacé Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis, blessés).

Quid de la quatrième équipe ? Celle-ci correspondra au vainqueur du Rising Stars, compétition qui a lieu ce vendredi soir et qui regroupe quatre équipes composées de rookies, de sophomores, et de joueurs de G League. Ce sera la team de Candace Parker.

Sachez que les quatre équipes participant au mini-tournoi du All-Star Game 2025 seront coachées par Mark Daigneault (Thunder), Kenny Atkinson (Cavaliers), et un assistant de leur staff respectif (deux assistants en tout).

Chris Mullin, Mitch Richmond and Tim Hardaway Sr. drafted their teams today for the 2025 Castrol Rising Stars.

Each NBA legend selected seven players from the pool of 21 NBA rookies and sophomores. Jeremy Lin will lead the team of seven players representing the NBA G League. pic.twitter.com/wImro9Aeie

— NBA Communications (@NBAPR) February 4, 2025

L’équipe qui remporte le Rising Stars ce vendredi affrontera les OGs de Shaquille O’Neal lors de la première demi-finale. La seconde demi-finale opposera donc les Young Stars de Kenny Smith aux Global Stars de Charles Barkley. Les deux vainqueurs s’affronteront lors de la finale.

Aspect important à connaître : chacun de ces trois matchs va se jouer en 40 points gagnants (pas de chrono donc).

Pour récapituler :

Mini-tournoi à 4 équipes.

24 All-Stars répartis en 3 équipes + 1 équipe Rising Stars.

3 matchs au programme.

Matchs en 40 points gagnants.

Date, heure et endroit : dans la nuit de dimanche à lundi, 2h du matin, au Chase Center de San Francisco.

The NBA and NBPA announced today a new format for the 2025 NBA All-Star Game in the San Francisco Bay Area.

In addition, NBA All-Star Voting presented by AT&T will tip off on Thursday, Dec. 19 at 10 a.m. ET.

Full details ➡️ https://t.co/KntyklRIe7 pic.twitter.com/3jIbW1tZWZ

— NBA Communications (@NBAPR) December 17, 2024

Quelles récompenses pour les gagnants du All-Star Game ?

1,8 million de dollars sont en jeu lors du All-Star Game.

Les 8 joueurs de l’équipe championne vont gagner 125 000 dollars chacun.

Les 8 joueurs de l’équipe finaliste vont gagner 50 000 dollars chacun.

Les 16 joueurs des équipes ayant fini 3e et 4e vont gagner 25 000 dollars chacun.

Source texte : NBA

