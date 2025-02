Membre de la Team Chris Mullin, qui a remporté le Rising Stars cette nuit, le rookie Dalton Knecht aura l’honneur d’affronter les plus grandes stars NBA lors du mini-tournoi de dimanche soir, pour le All-Star Game. Et devinez qui il aura face à lui ? LeBron James, son ex coéquipier aux Lakers.

La Team Chris Mullin affrontera en effet les OGs de Shaquille O’Neal – composés notamment de LeBron, Kevin Durant et Stephen Curry – lors de la première demi-finale du All-Star Game.

“Je vais jouer contre LeBron c’est ça ?”, a déclaré Knecht à la fin du Rising Stars. “Je vais pouvoir affronter l’un de mes coéquipiers, ce sera fun et je vais essayer de poser un statement.”

On le sait, Dalton Knecht n’a pas froid aux yeux malgré son statut de rookie. On parle d’un jeunot qui a déjà réalisé plusieurs grosses perfs chez les Lakers, dont ce match exceptionnel à 37 points en novembre dernier. Un jeunot qui aura sans doute à cœur aussi de marquer les esprits sur la plus grande scène dimanche, après l’épisode de son transfert avorté aux Hornets à la deadline.

Alors que les All-Stars NBA ont pris l’habitude de se la couler douce lors du match des étoiles, on peut donc compter sur Dalton Knecht pour arriver avec le couteau entre les dents. Surtout s’il se retrouve en un-contre-un face à LeBron…

