En marge de son premier All-Star Game, Victor Wembanyama n’échappe pas aux apparitions médiatiques et aux questions des journalistes. Parmi elles : quel est le joueur le plus sous-estimé en NBA ? Sa réponse pourrait vous surprendre.

Quand on parle des basketteurs sous-estimés, on pense souvent aux joueurs dont on ne parle pas beaucoup, des joueurs très solides mais pas forcément spectaculaires, ou des jeunes joueurs certes prometteurs mais qui n’ont pas encore percé pour atteindre le statut de star.

Mais Victor Wembanyama, lui, pense à un joueur qui représente tout l’inverse : un joueur dont tout le monde parle tout le temps, qui fait le show, qui a 40 ans et qui est le visage de la NBA depuis de longues années.

“Je dirais LeBron. Sous-estimé, ça veut dire que vous n’êtes pas estimé à votre juste valeur, c’est bien ça ? Je pense que LeBron est sous-estimé.” – Victor Wembanyama

Vous vous demandez peut-être comment celui qui est considéré par certains comme le GOAT peut être le joueur le plus sous-estimé en NBA ? La question est légitime.

Sans vouloir parler pour Wemby, il y a probablement un aspect “pris pour acquis” qui joue dans son analyse. LeBron James a 40 balais et continue d’évoluer à un niveau All-Star avec des stats de 24 points, 8 rebonds et 9 passes de moyenne à 51% au tir dans sa 22e saison. Du jamais-vu dans l’histoire de la NBA. LeBron représente l’excellence et la longévité comme personne avant lui et peut-être que selon Victor, cela n’est plus assez mis en avant tellement James nous a habitués à performer année après année après année.

Anomalie physique, mais aussi joueur à l’intelligence de jeu all-time et aux fondamentaux très travaillés, LeBron James continue de repousser des limites qui semblaient longtemps inatteignables. Le meilleur scoreur de l’histoire NBA (seul joueur à plus de 40 000 points) a tout gagné dans sa carrière et détient d’innombrables records de précocité et de longévité. Tout ça sans oublier la valeur qu’il apporte en dehors des parquets pour la franchise dans laquelle il évolue.

.@wemby thinks @KingJames‘ game is the most underrated in the @NBA 👀

Is he right? 🤔 pic.twitter.com/WtVUk5ly6s

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 14, 2025

Le King participera ce dimanche à son 21e All-Star Game (record), et est le premier joueur de 40 ans à être nommé titulaire pour le match des étoiles.

Source texte : NBA on TNT