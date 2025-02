Le All-Star Week-End, ce n’est pas simplement voir les meilleurs joueurs de la NBA se mettre sur la tronche, c’est également un moment où la Ligue peut partager les dernières innonvations technologiques. Cette année n’a pas fait exception avec le All-Star Tech Summit où la robotique et l’intelligence artificielle se sont intégrés à l’entraînement des Golden State Warriors.

Adam Silver a tenu le All-Star Tech Summit en marge de cet All-Star Week-End. L’occasion de présenter quatre robots fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle. Plongés dans l’entrainement des Warriors, ces quatre petits êtres mécaniques pourraient bien changer le quotidien des coaching staffs.

Adam Silver and Golden State Warriors Bring Physical AI to the NBA at 2025 NBA All-Star Technology Summit. pic.twitter.com/4z5lXOc9QO

— NBA (@NBA) February 14, 2025

A.B.E.

A.B.E. est un petit robot bien sympa qui fait office de rebondeur et de passeur pour les sessions de tirs. C’est l’équivalent d’une version améliorée de la traditionnelle machine à shoots. A.B.E. ne se contente pas d’envoyer simplement les ballons, il peut faire des retours en temps réel pour pousser à la progression.

Bon après, le premier contact humain de A.B.E., c’est le meilleur shooteur de l’Histoire. Pas certain qu’il ait forcément quelque chose à lui apprendre, mais il faut bien commencer quelque part.

Golden State Warriors Stephen Curry, Draymond Green and Head Coach Steve Kerr demonstrate how AI robots are integrated into their routines. pic.twitter.com/LzN0qMCyzz

— NBA (@NBA) February 14, 2025

M.I.M.I.C.

Alors lui, il va parler à tous les coachs à travers la planète qui ont du mal à faire comprendre des systèmes à leurs joueurs. M.I.M.I.C. est un ensemble de plusieurs robots capables de comprendre et d’appliquer les tactiques de chaque équipe. Une aide pour aider les coachs à avoir un appui visuel quand ils conçoivent les systèmes de leur playbook.

Si M.I.M.I.C. peut aussi concevoir des systèmes, Chauncey Billups va soudainement devenir un excellent coach et il ne faudra pas se poser de question.

Golden State Warriors Stephen Curry, Draymond Green and Head Coach Steve Kerr demonstrate how AI robots are integrated into their routines. pic.twitter.com/LzN0qMCyzz

— NBA (@NBA) February 14, 2025

K.I.T.

K.I.T. n’est pas un robot dédié à la performance, mais plutôt à la santé mentale et au développement personnel de chaque joueur. Un petit pote au quotidien qui peut accompagner les joueurs à l’entrainement afin qu’ils passent un bon moment même au travers de l’effort.

Ceci dit, quand K.I.T. se mangera une golden parce qu’un Draymond Green n’est pas content, on pense que ce sera plutôt le robot qui aura besoin d’un soutien émotionnel.

MEET K.I.T.

Kinematic Interface Tool that provides companionship to players and staff. pic.twitter.com/otQcwSwf2K

— NBA (@NBA) February 14, 2025

B.E.B.E.

B.E.B.E. est un peu le robot homme à tout faire. Leur rôle ? Faire toutes les tâches répétitives et chronophages de la vie d’une équipe comme ranger les serviettes ou gonfler les ballons. B.E.B.E. est là pour que les staffs ne se concentrent pas sur le côté logistique, mais uniquement sur la performance des athlètes de haut niveau.

MEET B.E.B.E.

Bot-Enhanced Basics & Equipment that aids players with preparation and recovery. pic.twitter.com/xrCFgEmhhJ

— NBA (@NBA) February 14, 2025

Source texte : NBA