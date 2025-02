En décembre dernier, ESPN avait sorti la première édition 2024-25 de son traditionnel sondage qui prend la température sur la Course au MVP. Nikola Jokic était en tête devant Shai Gilgeous-Alexander. Spoiler, dans le dernier point de mi-saison, le classement a un peu changé.

Tim Bontemps d’ESPN vient en effet de dévoiler les derniers résultats de son sondage, réalisé auprès d’une centaine de journalistes (majoritairement américains mais aussi internationaux) et qui reprend la même formule de vote qu’en fin de saison pour avoir des résultats réalistes au possible.

Le classement MVP selon le sondage d’ESPN :

Shai Gilgeous-Alexander : 910 points (70 fois à la première place) Nikola Jokic : 788 points (30 fois à la première place) Giannis Antetokounmpo : 430 points Jayson Tatum : 299 points Donovan Mitchell : 73 points

New ESPN MVP Straw Poll just dropped

Shai got 70/100 first place votes pic.twitter.com/d6WkBc5AWP

— 𝑪𝒐𝒏𝒆 🌩 (@Three_Cone) February 14, 2025

Comme l’indiquent ces résultats, on se dirige vers un énorme duel à deux entre SGA et le Joker. Auteur de plusieurs perfs à 50 points ces dernières semaines et possédant le meilleur bilan NBA (à égalité avec Cleveland) malgré les blessures de plusieurs coéquipiers (notamment Chet Holmgren), Gilgeous-Alexander a réussi à inverser la tendance mais Jokic n’est pas loin dans le rétro.

Le génie serbe continue de réaliser une saison statistique absolument historique (29,8 points, 12,6 rebonds, 10,2 passes, 45% à 3-points), et surtout les Nuggets ont trouvé leur rythme de croisière grâce à un supporting cast qui a bien step-up. Sur huit victoires consécutives au moment du All-Star Break, Denver est aujourd’hui sur le podium de la Conférence Ouest et tout près de la deuxième place, derrière Oklahoma City.

New ESPN story: The second MVP Straw Poll of the 2024-25 season is here, and it had one clear takeaway — that we are headed for yet another epic two-man showdown for the NBA’s top individual honor. https://t.co/eQ4m2PsFLv

— Tim Bontemps (@TimBontemps) February 14, 2025

Alors que Nikola Jokic possède déjà trois titres de MVP au compteur, c’est peut-être l’heure du changement au sommet de la hiérarchie individuel. Shai Gligeous-Alexander coche absolument toutes les cases à la mi-saison, arrivera-t-il à conserver son avance face au monstre serbe dans les semaines à venir ?

Source texte : ESPN