Sur le point d’avoir 37 ans (dans un mois), Stephen Curry s’approche de plus en plus de sa fin de carrière. Néanmoins, son esprit de compétition est toujours là, peut-être même plus que jamais. Le sniper veut jouer dans une équipe compétitive lors de ses dernières années NBA, pas comme Kobe Bryant aux Lakers.

Aussi légendaire qu’a été le parcours de Kobe Bryant en NBA, aussi exceptionnel qu’a été son tout dernier match dans la Ligue (60 points), il faut bien avouer que sa fin de carrière a été très compliquée.

Sa terrible blessure au tendon d’Achille en 2013 a propulsé sa chute sur le plan individuel, et le Black Mamba a évolué dans une équipe éclatée au cours de ses dernières années aux Lakers (coucou Nick Young, coucou Jordan Hill). Ces derniers n’ont remporté que 21 et 17 matchs entre 2014 et 2016.

Stephen Curry veut absolument éviter ce genre de dénouement pour sa carrière.

“Je veux rester compétitif”, a déclaré Steph au San Francisco Standard. “Vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation comme celle des Lakers lors des trois dernières années avec Bryant. Je sais qu’il sortait d’une blessure au tendon d’Achille, mais c’était une équipe de Loterie, et il s’agissait surtout de savoir combien de points Kobe pouvait marquer dans la dernière ligne droite de sa carrière. Je ne veux pas me retrouver dans ce scénario.”

Une tournée d’adieu remplie de défaites et de quelques exploits individuels, très peu pour Stephen Curry. Le meilleur shooteur de l’histoire a quatre titres de champion NBA au compteur, reste le visage d’une dynastie et vient de remporter sa première médaille d’or olympique. De quoi entretenir la flamme jusqu’au bout.

Évoluant toujours à un niveau All-Star, Curry veut donc éviter un scénario dans lequel ses dernières années en NBA soient gâchées par une équipe trop limitée.

Steph Curry:

“You don’t want to be in a situation the Lakers were in those last three years with Kobe. I know he came off the Achilles injury, but… they were a lottery team, and it was more just how many points can Kobe score down the stretch of his career. I don’t want to be… pic.twitter.com/xYwuDRd8md

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 14, 2025

Bien conscient que jouer le titre chaque année est compliqué, surtout au vu de la densité de la NBA actuelle, Stephen Curry ne demande pas la lune. Juste une chance de pouvoir se frotter aux meilleures équipes sur la grande scène des Playoffs, de jouer des matchs qui comptent.

Pour cela, les Warriors ont recruté Jimmy Butler à la trade deadline avant de le prolonger dans la foulée. L’arrivée de l’ancienne star de Miami doit donner un coup de boost à une équipe de Golden State “très mid” durant la première partie de saison. Les premiers résultats avec Butler sont encourageants, et peuvent laisser espérer une fin de saison excitante chez les Warriors.

À quasiment 37 ans, Stephen Curry possède 15 saisons et demie au compteur, toutes réalisées sous les couleurs de Golden State. Il tourne à plus de 23 points, 4 rebonds et 6 passes de moyenne, au sein d’une équipe dixième de la Conférence Ouest (28 victoires – 27 défaites).

Peut-il nous offrir un dernier chapitre étincelant avec les Warriors ?

Source texte : The San Francisco Standard

I dug up the videos from Stephen Curry’s stories about Kobe Bryant https://t.co/Ciyf8FJl2B pic.twitter.com/oteAi6cKX6

— Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) July 27, 2023