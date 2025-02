Khris Middleton : “Milwaukee aura toujours une place à part dans mon cœur”

Transféré aux Washington Wizards à la deadline après de nombreux soucis de blessure, Khris Middleton a vu le plus beau chapitre de sa carrière se refermer. Il ne pouvait pas tourner la page sans laisser un message rempli d’émotion envers les Milwaukee Bucks.

Il y a quelques jours, le manager général des Bucks Jon Horst a avoué que transférer Khris Middleton fut “la chose la plus difficile à faire” de toute sa carrière de dirigeant.

Probablement parce que ce bon vieux Khris était un pilier de sa franchise lors de la dernière décennie. Probablement parce que Khris a toujours été exemplaire sur comme en dehors des parquets. Probablement parce que les Bucks n’auraient sans doute jamais remporté le titre de 2020 sans Khris.

Pour Middleton aussi, ce transfert était forcément difficile. Mais il ne garde aucune émotion négative malgré cette fin un peu brutale. C’est même tout le contraire, comme on peut le sentir dans ce très beau message de l’ancien All-Star.

“Cher Milwaukee,

Il y a douze ans, je suis arrivé dans cette ville comme un jeune joueur avec des grands rêves. Aujourd’hui, je quitte la ville en tant que champion NBA, trois fois All-Star, médaillé d’or olympique, et surtout quelqu’un que Milwaukee a contribué à façonner pour devenir la personne et le joueur que je suis aujourd’hui.

Dès que j’ai posé le pied dans cette ville, vous m’avez accueilli à bras ouverts. Ensemble, nous avons vécu les années de reconstruction, l’émergence d’un prétendant au titre de champion et, enfin, l’inoubliable parcours vers le titre NBA de 2021. Ce parcours magique restera à jamais gravé dans ma mémoire : les tirs en fin de match, les comebacks pour arracher des victoires et, surtout, le retour du trophée Larry O’Brien à Milwaukee après 50 ans d’absence.

Aux fans exceptionnels des Bucks : votre passion et votre soutien dans les hauts et les bas ont été tout simplement incroyables. Depuis les premiers jours au Bradley Center, jusqu’à l’énergie du Fiserv Forum et du Deer District bondé lors de notre parcours jusqu’au titre, la façon dont cette ville entière se mobilise pour son équipe est quelque chose de spécial que je chérirai toujours.

À la franchise des Bucks : Merci d’avoir cru en moi, de m’avoir fait évoluer et de m’avoir donné l’opportunité de passer du statut de pièce transférable à celui d’All-Star et de champion.

À la communauté de Milwaukee : cette ville est devenue ma maison. Les relations nouées, les initiatives communautaires sur lesquelles nous avons travaillé ensemble et les innombrables souvenirs vécus sur et en dehors du terrain resteront à jamais gravés dans ma mémoire.

Alors que j’entame ce nouveau chapitre, je me réjouis des possibilités qui s’offrent à moi. Mais Milwaukee occupera toujours une place particulière dans mon cœur.

Ce n’est pas un adieu, c’est un merci.