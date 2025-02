Entre le Rising Stars Challenge d’hier soir et le All-Star Game de dimanche, on passe par les différents concours du All-Star Weekend. Et le concours le plus attendu est comme toujours le Slam Dunk Contest (le concours de dunks). Mac McClung va-t-il réaliser le triplé ?

La liste des participants :

Mac McClung

Matas Buzelis

Stephon Castle

Andre Jackson Jr.

Mac McClung dans l’histoire du concours ?

Pas de très grands noms pour cette édition 2025 malheureusement mais de la jeunesse et de belles qualités athlétiques malgré tout. Le favori reste évidemment Mac McClung, qui avait fait sensation lors de l’édition 2023 avant de réaliser le doublé l’an passé, dans un concours décevant avec notamment un Jaylen Brown bien critiqué. Le joueur de G League est de retour pour gratter une troisième coupe. Tout comme Damian Lillard avec les shooteurs, ça serait une performance historique car seul Nate Robinson a gagné trois éditions du Slam Dunk Contest. Avec une nouvelle victoire, le meneur pourrait aussi s’offrir une bonne pub pour espérer retrouver une place en NBA.

Face à McClung, de la jeunesse dorée et des dents qui grattent les planches. Stephon Castle brille de mille feux à San Antonio et il pourrait devenir le premier membre des Spurs à remporter cette compétition. Après sa victoire au Rising Stars et son titre de MVP, le meneur est chaud bouillant.

Toujours aussi en confiance, Matas Buzelis marcherait lui sur les traces de Michael Jordan, double lauréat avec les Bulls en 1987 et 1988. Enfin, Andre Jackson Jr. va tenter de montrer les qualités de marsupilami qu’on lui connait chez les Bucks.

Il sera intéressant de voir si l’un des participants tente un hommage à Vince Carter, alors qu’on fête cette année les 25 ans du concours qui avait élevé Vinsanity au statut de légende des dunkeurs.