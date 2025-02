Tout comme le concours à 3-points ou le Slam Dunk Contest, le Skills Challenge a le droit à sa preview. Avec Victor Wembanyama dans une équipe et la paire Alexandre Sarr – Zaccharie Risacher dans une autre, l’Hexagone pourrait bien voir un de ses représentants soulever le trophée cette année. Début du concours aux alentours de 2h du matin.

Les participants :

Team Cavs : Donovan Mitchell – Evan Mobley

Team Spurs : Victor Wembanyama – Chris Paul

Team Warriors : Draymond Green – Moses Moody

Team Rookies : Alexandre Sarr – Zaccharie Risacher

Un autre Français pour rejoindre Tony Parker au palmarès du Skills Challenge ?

En 2012, Tony Parker devenait le premier tricolore à remporter un concours du All-Star Weekend. Le meneur des Spurs s’était en effet imposé au Skills Challenge face notamment à Kyrie Irving, John Wall ou encore Russell Westbrook.

13 ans plus tard, il y a trois autres Français pour imiter TP. Victor Wembanyama est le premier d’entre eux et il a de bonnes chances avec l’expérimenté Chris Paul à ses côtés. Le Point God a déjà participé cinq fois à ce concours, sans jamais parvenir à l’emporter. La sixième sera-t-elle la bonne ? Le duo formé avec Wemby a de quoi faire saliver, avec de grandes compétences balle en main mais aussi à la passe et au shoot.

Les deux autres Français sont Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. Les numéros un et deux de la dernière draft, discrets au Rising Stars Challenge, vont s’associer dans une équipe 100% française. S’ils ont moins de vécu que les autres participants (les seuls rookies présents), ils vont clairement jouer leur carte à fond.

Pour le reste, on surveillera de près la team Cavs, qui a aussi envoyé du lourd avec deux All-Stars, Donovan Mitchell et Evan Mobley. Là aussi c’est très complet balle en main. Enfin, les Warriors ont envoyé une équipe pour représenter la franchise locale. Draymond Green et Moses Moody ne seront peut-être pas les favoris mais ils pourront bénéficier du soutien du public pour aller décrocher la victoire, un élément qui peut faire la différence.